Sinner-Musetti in diretta tv, quarti Us Open: dove vedere il derby italiano, a che ora giocano Dopo avere superato Bublik e Munar, gli azzurri numero uno e numero 10 al mondo si giocano l’accesso alla semifinale di New York: live e streaming

L’Italia del tennis vola e, per una notte, si scontra. Mercoledì 3 settembre 2025, infatti, ai quarti di finale degli US Open si affronteranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno e il numero dieci al mondo del ranking ATP daranno vita a un derby tutto azzurro indubbiamente affascinanate e che varrà l’accesso alla semifinale del torneo di New York. Scopriamo tutte le informazioni e i dettagli sul match, dal dove al quando vederlo.

US Open, Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti: i quarti di finale

Dopo avere superato rispettivamente Alexander Bublik e Jaume Munar negli ottavi di finale, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritroveranno l’uno di fronte all’altro per la terza volta in carriera. La sfida di mercoledì 3 settembre 2025 valevole per i quarti di finale degli US Open, infatti, sarà il loro terzo match: il bilancio è di due vittorie a zero per Sinner, che ha battuto Musetti sia sul veloce indoor di Anversa (7-5 6-2) nel 2021 sia sulla terra battuta di Montecarlo (doppio 6-2) nel 2022. " È un po’ diverso quando giochi un derby, nel mio caso contro un altro italiano, sono sempre partite un po’ particolari" ha raccontato Jannik in conferenza stampa, elogiando il collega e connazionale: "Lui è un giocatore incredibile, molto talentuoso. Sta giocando un gran tennis". Nessun dubbio, però, su chi avrà di più da perdere (anche e soprattutto dal momento che in questo Slam Sinner si gioca a distanza il numero uno nel ranking ATP con Carlos Alcaraz): "La pressione è su di me, lo so. Ma di solito la pressione è sempre un po’ più su di me che sull’avversario, sono abituato, vedremo cosa succederà".

Quando e dove vedere Sinner-Musetti stasera in tv e in streaming (mercoledì 3 settembre 2025)

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti andrà in scena mercoledì 3 settembre all’Arthur Ashe Stadium di New York. Ancora da definire l’orario, ma con ogni probabilità il match si disputerà nella sessione serale. La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su SuperTennisTv (canale 64 del DT), che garantisce la copertura gratuita degli US Open 2025. Streaming live disponibile sulla piattaforma OTT SupertenniX, dove saranno visibili anche gli altri match oltre a quello in diretta sul canale. Anche Sky trasmetterà il match dei quarti di finale tra Sinner e Musetti: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

