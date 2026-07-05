Sinner-Mochizuki oggi in TV, ottavi di finale a Wimbledon: dove vederla, orario e rischio sospensione per Jannik Dove vedere Sinner-Mochizuki, in programma domenica 5 luglio: dagli orari italiani al canale TV fino al rischio coprifuoco sul Campo Centrale di Wimbledon

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Oggi Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon 2026 negli ottavi di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Un match che attira grande attenzione non solo per il livello tecnico, ma anche per la programmazione televisiva e per le possibili incognite legate alla durata dell’incontro sul Centrale. Dopo aver regolato lo statunitense Jenson Brooksby in tre set, il numero 1 del mondo prosegue la difesa del titolo conquistato nel 2025 a Londra e si prepara a un confronto inedito contro un avversario giovane, imprevedibile e reduce da un percorso sorprendente.

La sfida è inserita nel programma di domenica 5 luglio e rappresenta il terzo incontro di giornata dopo Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka: ecco dove seguirla in diretta TV e streaming.

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Sinner-Mochizuki, Wimbledon oggi in TV: dove vedere in diretta gli ottavi di finale

Il match tra Sinner e Mochizuki sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. La partita è in programma sul Campo Centrale dopo i primi due incontri della giornata, con inizio del programma fissato alle ore 14:30 italiane. L’orario effettivo di ingresso in campo di Sinner dipenderà dalla durata delle sfide precedenti, ma è plausibile uno start nel tardo pomeriggio, tra le 17.30 e le 18.30.

In Italia la partita sarà visibile:

diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis diretta streaming: Sky Go e NOW per gli abbonati

Perché Sinner non va in onda in chiaro su TV8

L’incontro Sinner-Mochizuki a Wimbledon 2026 non sarà trasmesso in chiaro: per seguirlo è necessario un abbonamento Sky o NOW. La scelta dipende dalla struttura dei diritti televisivi dello Slam londinese, detenuti in esclusiva da Sky. L’attuale accordo prevede la copertura integrale del torneo in modalità pay, con distribuzione su Sky Sport e NOW.

La trasmissione in chiaro su TV8 non è prevista per i turni iniziali e intermedi, ma può essere attivata solo in occasioni particolari o per eventi selezionati.

Secondo la normativa italiana sugli eventi di grande interesse pubblico, le finestre gratuite riguardano soprattutto semifinali e finali. In passato, infatti, la finale maschile di Wimbledon è stata trasmessa anche in chiaro, e anche per l’edizione in corso è prevista la una trasmissione gratis su Tv8 per l’ultimo atto del torneo, a prescindere dalla presenza di Sinner in campo.

Sinner, l’orario degli ottavi: rischio sospensione e il coprifuoco di Wimbledon

Uno degli aspetti più delicati della sfida è il possibile rischio di sospensione. A Wimbledon è infatti in vigore il coprifuoco delle 23:00 locali (mezzanotte italiana): se un match sul Centrale non si conclude entro quell’orario, viene interrotto e ripreso il giorno successivo.

Questo elemento è particolarmente rilevante per la sfida di Sinner contro Mochizuki, considerando che il programma di oggi 5 luglio prevede altri due incontri prima dell’ingresso in campo di Jannik. La durata di Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka potrebbe quindi influenzare l’orario di partenza del match. In caso di partite lunghe, Sinner potrebbe scendere in campo molto tardi e trovarsi anche a dover completare l’incontro il giorno successivo, con inevitabili conseguenze sulla gestione fisica e mentale.

Il cammino di Sinner a Wimbledon 2026

Jannik Sinner ha finora vissuto un percorso in crescita a Wimbledon 2026. Il numero 1 del mondo ha debuttato con una soffertissima vittoria al quinto set contro il serbo Miomir Kecmanović (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3), prima di trovare maggiore solidità contro il portoghese Nuno Borges, battuto in tre set equilibrati ma gestiti nei momenti chiave (7-6, 7-6, 6-4). Nel terzo turno è arrivata la prestazione più convincente: successo netto contro lo statunitense Jenson Brooksby, superato 6-4, 6-3, 6-4.

Il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, è invece arrivato agli ottavi dopo una cavalcata sorprendente iniziata dalle qualificazioni. Nel tabellone principale ha superato il britannico Max Basing (6-3, 6-0, 6-0), poi lo statunitense Ethan Quinn (6-2, 7-6, 7-5) e infine ha firmato il colpo più importante rimontando lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 23, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-4, 6-4. Non esistono precedenti ufficiali tra i due: sarà quindi il primo confronto assoluto a livello ATP.

Mochizuki e la trappola a Sinner: "Il mio gioco è unico"

Alla vigilia del match, Sinner ha sottolineato il valore del suo avversario, evidenziando soprattutto le difficoltà legate al suo stile di gioco particolarmente adatto alle superfici veloci::

"Ho visto alcuni suoi match. È un ottimo giocatore, soprattutto sull’erba. La sua palla resta molto bassa e gioca in modo aggressivo. Sarà importante restare concentrati sul mio gioco".

Il numero 1 del mondo ha poi aggiunto di sentirsi in crescita: "Sto migliorando rispetto ai primi turni. Ho ancora margine, ma il livello sta salendo".

Il giapponese, grande sorpresa del torneo, ha accolto con entusiasmo la sfida contro il numero 1 del mondo, mostrando di aver fiducia nel suo gioco d’attacco, una peculiarità che lo distingue da gran parte degli altri dei giocatori del circuito. "È una sensazione strana giocare contro Sinner a Wimbledon. – ha dichiarato dopo il successo contro Jodar – Non sono abituato a queste situazioni. Non lo conosco molto di persona, per me è semplicemente una celebrità. Ecco perché ho detto che mi fa uno strano effetto giocarci contro. Però sono sicuro che giocherà rapidissimo e che proverà a distruggermi. Quindi voglio solo fare tutto il possibile per, diciamo, distrarlo, perché se ci limitiamo a scambiare a tennis non penso proprio di poterlo battere.

Poi ha spiegato la sua strategia per mettere in difficoltà il campione di San Candido: "Come giocatore direi che esprimo un tennis unico, diverso da quello di tutti gli altri. Colpisco la palla più piatta e vengo a rete più spesso rispetto agli altri tennisti. Penso che in questa generazione tutti colpiscano fortissimo da fondo e al servizio, ed è così che vincono. Ma per me non è quella la strada. Ci ho provato, ma non ha mai funzionato. Ho solo continuato a cercare la mia via ed eccomi qua. Quindi sì, direi che il mio gioco è unico. Proverò a cambiare ritmo, tenere la palla bassa e andare spesso a rete". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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