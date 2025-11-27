Sinner e il mistero ‘buffo’ alle Maldive: Laila Hasanovich si nasconde. E Jannik (forse) non paga Il tennista è in vacanza nell'arcipelago, ma non è chiaro se la fidanzata si è unita a lui. Mentre spunta un retroscena curioso sul suo soggiorno. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La pausa di fine stagione di Jannik Sinner continua a far parlare, non solo per le foto in partenza verso le Maldive ma anche per qualche dettaglio ‘curioso’ che riguarda la vita privata del numero 2 del ranking ATP. Mentre il tennis si ferma, intorno alle vacanze del campione si muove un intero ‘ecosistema’ fatto di resort di lusso, pacchetti esclusivi e accordi promozionali. In mezzo, un piccolo giallo: la fidanzata Laila Hasanovic è scomparsa dai social proprio nei giorni in cui tutti la davano in viaggio con Jannik. Ma di prove al momento non ce ne sono. Ecco tutti i particolari.

Sinner, la fuga alle Maldive e il ‘business’ dei resort

Non sarebbe affatto casuale, la destinazione scelta da Sinner per le sue vacanze invernali. Negli ultimi anni, infatti, le Maldive sono diventate uno dei poli più ambiti dai migliori tennisti al mondo, con strutture che costruiscono veri e propri pacchetti ‘tennis & luxury’ pensati su misura per i campioni. Alcuni resort, si dice, offrono soggiorni gratuiti di cinque notti in cambio di qualche ora dedicata ai fan e a lezioni private.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non stupisce quindi che Sinner, reduce da una stagione massacrante, abbia scelto un contesto del genere per staccare. Intanto i suoi supporter danno per scontato che al suo fianco ci sia anche Laila Hasanovic, modella danese che da qualche mese fa coppia fissa con l’altoatesino. Ma è curioso che i due non siano ancora stati avvistati insieme, almeno fino ad ora.

Il ‘mistero buffo’ di Laila Hasanovic e Jannik Sinner

A sollevare più di un dubbio è stato lo strano comportamento della Hasanovic negli ultimi giorni. La modella e influencer ha seguito Sinner a Torino, durante le Nitto ATP Finals, ma dopo il match in finale con Alcaraz si è come volatilizzata. Da giorni non pubblica nulla sui social, un fatto piuttosto insolito per chi, come lei, tende ad aggiornare quotidianamente il proprio pubblico tra shooting, collaborazioni e selfie vari. C’è quindi chi pensa che la Hasanovic non sia mai partita per le Maldive con Sinner, e che abbia mantenuto il ‘silenzio stampa’ per non generare pettegolezzi. E c’è chi invece sostiene contrario: proprio per garantirsi una vacanza vera, priva di seccatura, Laila avrebbe scelto di non aggiornare i followers sul suo ‘buen retiro’ col fidanzato.

In attesa di possibili aggiornamenti dai diretti interessati, il mistero delle vacanze di Sinner resta irrisolto. E forse per la salute e l’equilibrio del tennista è anche meglio così.

Potrebbe interessarti anche