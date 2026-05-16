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Sinner-Medvedev a Roma, la semifinale (sospesa) torna oggi in TV: a che ora riprende e dove vederla gratis. La grande beffa per Jannik

Sinner a un passo dalla finale di Roma: dopo la sospensione per pioggia, la semifinale contro Medvedev riparte oggi dal 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro. Ecco orario e dove vedere il match in tv

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Jannik Sinner
IPA

La seconda semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, decisiva per stabilire chi affronterà il norvegese Casper Ruud nella finalissima di domenica 17 maggio, non si è conclusa nella serata di ieri. Il match, infatti, è stato prima sospeso a causa della pioggia e successivamente rinviato per l’impraticabilità del campo quando Jannik era a due giochi dalla conquista della finalissima. La sfida riprenderà oggi, sabato 16 maggio, dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore dell’azzurro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul recupero della semifinale, gli orari e dove vedere il match in tv e streaming per sostenere il numero uno del tennis italiano

Sinner-Medvedev a Roma, la semifinale sospesa e rinviata per pioggia

Iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro numero 1 del mondo, che ha dominato il primo set della semifinale contro Medvedev 6-2, la partita tanto attesa è stata sospesa a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale nel corso del terzo e decisivo set.

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Dopo una partenza complicata, il tennista russo è riuscito a rientrare gradualmente in partita affidandosi al suo consueto gioco aggressivo da fondo campo. Medvedev ha aumentato l’intensità degli scambi e approfittato di un piccolo calo dell’azzurro, riuscendo così a conquistare il secondo set con il punteggio di 7-5 e riportando il match in perfetto equilibrio.

Il terzo parziale si era aperto nel peggiore dei modi per Sinner, subito costretto a inseguire dopo il break ottenuto dal russo nei primi game. L’altoatesino è apparso per qualche minuto meno brillante dal punto di vista fisico, ma proprio nel momento di maggiore difficoltà ha trovato le energie mentali per reagire. Punto dopo punto, sostenuto dal pubblico del Centrale di Roma, il numero uno del ranking mondiale è riuscito a ritrovare lucidità e aggressività, rimettendo in piedi una partita che sembrava essersi improvvisamente complicata e conquistando il break devisivo per porsi in vantaggio rispetto al suo avversario, fino alla sospensione decisa a causa della pioggia battente.

Sinner-Medvedev oggi, quando riprende: orario e dove vedere la semifinale in TV

Dopo aver monitorato la situazione meteo, intorno alle ore 23 di ieri sera la federazione ATP ha deciso di rinviare la partita che verrà recuparata oggi, 16 maggio 2026 non prima delle ore 15 e sarà visibile sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e anche gratis in chiaro su Tv8. Per Sinner sarà fondamentale ritrovare immediatamente il ritmo mostrato nella fase iniziale della partita, soprattutto dopo la grande reazione avuta nel momento più complicato del terzo parziale. Anche Medvedev, però, avrà l’occasione di sfruttare la pausa forzata per riordinare le idee e preparare gli ultimi game di una semifinale che si sta confermando intensa ed equilibrata. In palio c’è l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia, dove ad attendere il vincitore c’è già Casper Ruud, che nell’altra semifinale di oggi ha spazzato via Luciano Darderi con un secco 6-1, 6-1.

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