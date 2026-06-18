Sinner (forse) ‘brillo’ al matrimonio di Mondo Duplantis: la foto virale e gli auguri di Laila Hasanovic
Le nozze del campione olimpico e Desiré Inglander hanno fatto parlare anche per la presenza di Jannik, che si è concesso una serata di relax prima di Wimbledon
Un matrimonio da favola, tre giorni di festeggiamenti sulla Costa Azzurra e la presenza di alcune delle più grandi stelle dello sport mondiale. Le nozze tra Armand ‘Mondo’ Duplantis, campione olimpico e primatista mondiale del salto con l’asta, e l’influencer svedese Desiré Inglander hanno attirato l’attenzione non solo per l’eleganza della cerimonia, ma anche per la partecipazione di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Sinner al matrimonio di Duplantis: la foto che sta facendo il giro del web
Mondo Duplantis e l’influencer Desiré Inglander hanno scelto la Costa Azzurra per celebrare il loro matrimonio da favola. Tra atmosfere raffinate e dettagli curati nei minimi particolari, le nozze hanno riunito amici e familiari in un contesto esclusivo, all’insegna della discrezione richiesta dagli stessi sposi. Tra gli invitati più attesi c’era anche e soprattutto Jannik Sinner, ormai da tempo amico di Duplantis nel Principato di Monaco. A catturare l’attenzione dei social sono state alcune fotografie scattate durante i festeggiamenti. In particolare, uno scatto che ritrae Sinner in un momento di evidente ‘relax’ ha generato migliaia di commenti (e perfino dubbi sulla sua autenticità). Resta infatti da chiarire su l’immagine sia stata modificata o realizzata con l’intelligenza artificiale, mentre altri hanno scherzato sul fatto che il campione altoatesino avesse alzato un po’ troppo il gomito. In tanti hanno ipotizzato che la foto sia autentica e che mostri semplicemente un lato più spontaneo e informale del tennista altoatesino, che si sarebbe ‘concesso’ una serata di svago. I festeggiamenti si sono poi protratti per tre giorni tra party di benvenuto, cerimonia ufficiale e festa in piscina. Sinner avrebbe preso parte solo alle celebrazioni principali prima di tornare rapidamente alla preparazione in vista di Wimbledon (al via il 29 giugno), torneo che rappresenta uno snodo fondamentale della sua stagione. Dopo la delusione del Roland Garros 2026, infatti, Jannik è chiamato a rialzarsi e a puntare al bis nello Slam londinese (prima, però, ci sarà il Giorgio Armani Tennis Classic).
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Il messaggio di Laila Hasanovic: gli auguri agli sposi
Commentando un post pubblicato da Desiré Inglander sui social, anche Laila Hasanovic ha voluto condividere pubblicamente il proprio affetto per i nuovi sposi. Reduce dalla tappa a Milano per sfilare con la nuova collezione firmata da Achille Lauro, infatti, la modella danese ha scritto all’amica: "È stato un giorno stupendo, sono felicissima per voi due".
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