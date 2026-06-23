Sinner, match gratis in TV a Londra: svelato l’avversario. E Jannik cena con Salma Hayek (ma Laila Hasanovic non c’è) Il tennista altoatesino si prepara al debutto stagionale sull’erba in occasione del Giorgio Armani Tennis Classic contro Cameron Norrie: dove vederlo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo. Dopo la delusione del Roland Garros 2026, infatti, il tennista altoatesino farà il suo debutto stagionale sull’erba in occasione del Giorgio Armani Tennis Classic, con ovviamente Wimbledon nel mirino. Nella suggestiva cornice dell’Hurlingham Club, il suo avversario sarà Cameron Norrie. Scopriamo tutti i dettagli.

Sinner, la cena a Londra con Salma Hayek (ma senza Laila Hasanovic)

A pochi giorni da Wimbledon, l’attenzione attorno a Jannik Sinner si divide tra mondanità e preparazione atletica. Il numero uno del ranking ATP ha infatti partecipato a una cena esclusiva organizzata in suo onore al Claridge’s Hotel di Londra da Gucci (di cui è global brand ambassador), in un evento riservato a vip del mondo dello spettacolo e non solo. Tra gli ospiti spiccava anche l’attrice Salma Hayek; assente invece la compagna Laila Hasanovic, che non era al fianco del tennista durante la serata. Nelle stesse ore la modella era infatti a Milano (dove recentemente ha sfilato anche per Achille Lauro a San Siro) per presenziare alla sfilata di Giorgio Armani con altre celebrità come Sofia Goccia e Marco Mengoni.

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Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: dove vederlo e il sogno Wimbledon

Conclusi gli impegni fuori dal campo, Jannik Sinner è dunque pronto a tornare in campo. Il suo rientro – come detto – è previsto al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigioso torneo di esibizione londinese che storicamente precede Wimbledon. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del circuito internazionale tra cui Novak Djokovic (che sfiderà Karen Khachanov) e gli azzurri Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Si parte oggi martedì 23 giugno e si prosegue fino al 27 giugno. Sinner scenderà in campo domani mercoledì 24 giugno 2026 e nel primo incontro affronterà Cameron Norrie, beniamino di casa già battuto dall’azzurro nei mesi scorsi al Masters 1000 di Madrid. Il match si disputerà nel primo pomeriggio, ma l’orario è ancora da definire. Per Sinner si tratta ovviamente soprattutto di un test utile per debuttare sull’erba inglese e arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, dove il numero uno al mondo si presenta da campione in carica e sogna uno storico bis. Tutti i match del Giorgio Armani Tennis Classic saranno trasmessi gratis e in chiaro su SuperTennis, in diretta e in esclusiva sul canale 64 del Digitale Terrestre.

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