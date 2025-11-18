Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, che con le ATP Finals ha registrato numeri da record: tutti i dettagli

In Italia è Sinner-mania e il tennis non è mai stato così popolare. I successi del tennista altoatesino, culminati con la vittoria delle ATP Finals di Torino, stanno registrando numeri da record in tv. Sinner non prenderà parte alla Coppa Davis (al via domani mercoledì 19 novembre), che peraltro non sarà trasmessa dalla Rai. Il motivo? La tv di Stato non detiene i diritti televisivi sui quarti di finale della competizione. Scopriamo tutti i dettagli e dove sarà possibile seguite Italia-Austria.

Tennis in tv, la beffa Rai dopo il successo di Sinner

Il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz ha testimoniato una volta di più la clamorosa popolarità raggiunta dal tennis nel nostro Paese. Trasmessa in chiaro su Rai 2, la finale ha toccato il 29% di share con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, a cui si aggiungono quasi 1 milione e mezzo di spettatori (7,5% di share) registrati su Sky. I dati sommati arrivano al 36,5% di share registrando un record: si tratta della partita di tennis più vista di sempre nel Bel Paese, capace di superare anche il calcio e la deludente Italia-Norvegia delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 (34% di share). A godersi il successo di Sinner e del tennis, insomma, sono anche le reti televisive, che continuano a macinare numeri senza precedenti.

Peccato che domani mercoledì 19 novembre 2025, con l’inizio della Coppa Davis, il magic moment del tennis in tv si fermerà, almeno in Rai. La tv di Stato, infatti, non potrà trasmettere il debutto degli Azzurri – i quarti di finale Italia-Austria – in quanto non detiene i diritti televisivi sulla competizione, in mano a SuperTennis Tv.

Dove vedere la Coppa Davis in tv e streaming: Italia-Austria domani alle 16

La Federazione Italiana ha siglato un accordo con la Rai che prevede che vengano trasmesse dalla Rai (in simulcast) solo le semifinali e le finali qualora l’Italia fosse in campo. Se gli Azzurri dovessero uscire contro gli austriaci, dunque, la Rai non potrà trasmettere alcuna partita di Coppa Davis. Un bello smacco per la tv pubblica, che si aggiunge alla rinuncia di Jannik Sinner alla Davis (e come lui Lorenzo Musetti) e alla sua intervista a Che Tempo Che Fa di domenica scorsa. Il match di debutto dell’Italia sarà quindi visibile in chiaro solo su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale derrestre) e in streaming su SuperTennix tramite registrazione gratuita. Senza Sinner né Musetti, l’Italia campione in carica va a caccia della semifinale domani mercoledì 19 novembre 2025 con Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli, impegnati alle ore 16 nei quarti contro l’Austria a Bologna.

16:00 Italia – Austria | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT) e in streaming disponibile su SuperTenniX

