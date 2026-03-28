Sinner-Lehecka, finale ATP Miami oggi in diretta TV: canale, orario, Jannik punta al record di Federer (col dubbio meteo) Oggi 28 marzo Jannik Sinner sfida il tennista ceco Lehecka nella finale degli ATP Miami: scropri a che ora inizia il match e dove vederlo in diretta TV e streaming.

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E’ il giorno di Jannik Sinner. Il tennosta altoatesino stasera torna in campo per la finalissima del torneo Masters 1000 di Miami contro Jiri Lehecka, con l’occasione di alzare un nuovo trofeo due settimane dopo il successo conquistato ad Indian Wells e c’entrare il ‘Sunshine Double‘, impresa riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017.

Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: dove vederla e orario

La finale tra Sinner e Jiri Lehecka è in programma domenica 29 marzo, non prima delle ore 21:00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW.

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Data: domenica 29 marzo 2026

Orario: non prima delle 21:00 italiane]

Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta Streaming: Sky Go e NOW TV

I numeri di Sinner e la corsa al titolo

Quella di Miami è la 35ª finale ATP della carriera di Sinner, che punta al 26° titolo e ad accorciare la distanza in classifica dal numero 1 Alcaraz. L’azzurro va inoltre a caccia del secondo successo sul cemento della Florida in tre anni, segno di un feeling particolare con questo torneo. Impressionante la continuità espressa nei Masters 1000, dove ha raggiunto quota 32 set consecutivi vinti, una striscia che testimonia il livello altissimo mantenuto nelle ultime settimane.

Obiettivo Sunshine Double

Dopo aver trionfato a Indian Wells, Sinner ha ora l’opportunità di completare il prestigioso "Sunshine Double", cioè la vittoria consecutiva dei due grandi tornei americani di primavera. Un’impresa riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017, e che rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità nella carriera dell’azzurro. Sinner è arrivato in finale a Miami superando Džumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e infine Zverev.

Chi è Jiri Lehecka, avversario di Sinner a Miami

Dall’altra parte della rete ci sarà Jiri Lehecka, classe 2001, protagonista di un torneo sorprendente. Il ceco ha saputo sfruttare al meglio il tabellone e arriva alla prima finale Masters 1000 della carriera con entusiasmo e fiducia, pronto a giocarsi le sue chance contro uno degli avversari più in forma del momento.

Incognita meteo sulla finale

Resta infine l’incognita legata al meteo: le previsioni indicano possibili piogge su Miami proprio nelle ore della finale Sinner-Lehecka. Una variabile che potrebbe influenzare l’orario di inizio e lo svolgimento del match, facendolo slittare di qualche ora.

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