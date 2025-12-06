Sinner lascia tutti senza parole (con Jasmine Paolini). E Laila Hasanovic esce allo scoperto a Dubai
Un finale di stagione pieno di riconoscimenti e nuovi dettagli di vita privata che riportano al centro Jannik Sinner, tra premi e foto che hanno acceso la curiosità dei fan.
La conclusione dell’anno tennistico porta con sé un clima particolare, fatto di bilanci, premi e istantanee che finiscono per raccontare molto più delle classifiche. È in questo contesto che Jannik Sinner, insieme a Jasmine Paolini, torna ancora una volta al centro dell’attenzione. E mentre arrivano nuovi riconoscimenti dal mondo del tennis, c’è chi osserva anche cosa succede lontano dai campi, a Dubai, dove Laila Hasanovic è tornata a farsi vedere sui social dopo giorni di completo silenzio.
Il premio a Sinner e la conferma di una stagione esplosiva
Quest’anno il canale SuperTennis ha assegnato a Sinner il premio di Miglior giocatore, un riconoscimento che arriva dopo una stagione lunghissima e intensa. Sinner non ha chiuso da numero uno del mondo ma resta il punto di riferimento assoluto del tennis italiano, grazie a un percorso che lo ha portato in finale in tutti gli Slam e alla conquista di due Major, incluso il primo Wimbledon vinto da un italiano. Una continuità impressionante che spiega perché il premio sia finito nelle sue mani. Accanto a lui, Jasmine Paolini ha ricevuto il premio di Miglior giocatrice, confermandosi tra le migliori del circuito dopo una stagione piena di risultati importanti, dal titolo agli Internazionali d’Italia fino al trionfo in doppio al Roland Garros.
La riapparizione di Laila Hasanovic a Dubai dopo giorni di silenzio
Mentre i premi celebrano ciò che è successo in campo, l’attenzione del pubblico si è spostata anche su ciò che ruota attorno alla vita privata di Sinner. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’assenza dai social di Laila Hasanovic, che dopo la vacanza alle Maldive con Sinner era rimasta completamente in silenzio anche a Dubai. Solo un paio di giorni fa era circolata una foto dei due insieme in un locale della città, e nelle ultime ore è arrivata la conferma che molti aspettavano: una nuova immagine pubblicata da lei stessa. Lo scatto è semplice, quasi normale, ma ha fatto parlare tantissimo. Si vedono le sue gambe abbronzate mentre prende il sole su un lettino davanti al mare turchese di Dubai. Un dettaglio che basta a confermare il suo ritorno online e la sua permanenza negli Emirati, dopo giorni di movimento per il compagno.
Tra i premi conquistati da Sinner e il ritorno social di Laila, ci arriva l’immagine di un periodo intenso ma sereno, in cui i risultati sportivi e la vita privata sembrano finalmente procedere di pari passo.
