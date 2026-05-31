Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic spiazza tutti con una gran prova d'amore: "É così difficile"

Prima l'abito bianco da favola sul red carpet di Cannes, ora lo studio segreto dell'italiano: Laila, vuoi dirci qualcosa?

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Prima il bellissimo abito bianco lungo con cui ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes, ora le lezioni di italiano: Laila Hasanovic vuole dire qualcosa al mondo e, prima ancora al suo Jannik Sinner? Perché una giovane donna già poliglotta che si impegna a imparare una lingua straniera per amore di un fidanzato, poliglotta anche lui, con cui conversa agevolmente da sempre in inglese, sembra proprio una gran prova d’amore.

Sinner: la prova d’amore di Laila dopo lo stop al Roland Garros

A raccontare il retroscena è un hairstylist italiano, Andrea Borrelli, alle cui mani, qualche giorno fa, la modella danese ha affidato la sua bionda e fluente chioma. E, durante i trattamenti, nelle solite chiacchiere che fanno parte integrante del relax da parrucchiere, Laila, a un certo punto ha chiesto, in inglese: "Come si dice in italiano ‘andiamo a cena’?" e, dopo la risposta di Borrelli ha esclamato un genuino: "È così difficile l’italiano!" Certo, partendo dal danese non deve essere semplice imparare la lingua di Dante e di Sinner, ma questo commento spontaneo racconta molto altro, ovvero quanto la bella Laila sia ormai completamente coinvolta dalla storia d’amore con Jannik.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Non a caso, come sempre accade ormai da un anno quando il numero uno del tennis mondiale è impegnato in un torneo, Laila aveva già pronto il biglietto per Parigi. A Borruso, tra uno shampoo e una piega, aveva infatti raccontato anche cosa prevedeva la sua agenda, fitta di impegni: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e poi a Parigi per la seconda settimana del Roland Garros".

L’ultima parte del suo programma purtroppo però è saltato, visto che è successo qualcosa di impossibile da prevedere: l’eliminazione di Jannik Sinner subito, al secondo match di un torneo che puntava a vincere. Niente settimana parigina dunque per Laila, ma di certo potrà godersi la compagnia del fidanzato nei giorni di riposo che Jannik si prenderà prima del prossimo importantissimo impegno, il torneo di Wimbledon che l’anno scorso ha vinto.

E, se la strabiliante carriera sportiva del nostro numero 1 ha subito un piccolo stop sotto il sole del mezzogiorno parigino, la sua vita sentimentale sembra andare sempre meglio, anche grazie alla bella Laila che sembra voler fare sempre più sul serio con lui, tra abiti bianchi (che suonano come messaggi subliminali o specchio di un desiderio segreto), e studio paziente di una lingua sconosciuta. Il prossimo passo saranno i fiori d’arancio? I gossip si rincorrono e i fan già sognano.

Potrebbe interessarti anche

Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic, modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato tutti sul red carp...
Sinner-Cerundolo oggi Roland Garros canale diretta chiaro 28 maggio 2026

Sinner-Cerundolo, Roland Garros oggi in diretta TV: orario (assurdo), canale e polemiche. Lo svantaggio di Jannik

Secondo turno a Parigi: Sinner sfida Cerundolo oggi dalle ore 12, tra allarme caldo ...
Jannik Sinner

Sinner-Ofner oggi in Tv, il debutto a Roma: dove vederla, orario, Laila Hasanovic e gli insulti inaccettabili

Il campione italiano esordirà oggi agli Internazionali BNL d'Italia. Per lui sfida i...
Jannik Sinner

Sinner, insulti omofobi: bufera agli Internazionali di Roma. Laila Hasanovic pronta a sostenere Jannik

Al Foro Italico sono apparsi adesivi con offese (forse) per la concomitanza della fi...
jannik sinner laila hasanovic

Sinner, imbarazzo in diretta TV a Madrid: la battuta sull'app d'incontri e la reazione per Laila Hasanovic

Dopo la netta agli ottavi del Masters 1000 di Madrid contro Elmer Moller, Sinner pro...
Jannik Sinner

Sinner-Rublev, oggi in Tv i quarti a Roma: dove vederla, orario e il giallo Laila Hasanovic. La decisione sulla diretta in chiaro

Il tennista italiano incrocerà oggi nei quarti degli Internazionali di Roma il numer...
Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid in TV canale, orario e il record di Jannik. La decisione sulla diretta in chiaro

Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid oggi in TV: canale, orario e la decisione sulla diretta in chiaro

Finale ad alta tensione a Madrid: Sinner sfida Zverev oggi dalle 17, con diretta esc...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, Laila Hasanovic spiazza tutti a Doha: il gesto per Jannik e l’anello che cancella la crisi

La modella danese raggiunge il tennista in Qatar dopo l’assenza agli Australian Open...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner ‘trascura’ Laila Hasanovic e le dà buca a Milano: “Mi spiace, non potrò esserci”

Il campione italiano era atteso nel capoluogo lombardo insieme alla fidanzata danese...

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Luciano Darderi

Luciano Darderi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963