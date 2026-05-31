Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic spiazza tutti con una gran prova d'amore: "É così difficile" Prima l'abito bianco da favola sul red carpet di Cannes, ora lo studio segreto dell'italiano: Laila, vuoi dirci qualcosa?

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Prima il bellissimo abito bianco lungo con cui ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes, ora le lezioni di italiano: Laila Hasanovic vuole dire qualcosa al mondo e, prima ancora al suo Jannik Sinner? Perché una giovane donna già poliglotta che si impegna a imparare una lingua straniera per amore di un fidanzato, poliglotta anche lui, con cui conversa agevolmente da sempre in inglese, sembra proprio una gran prova d’amore.

Sinner: la prova d’amore di Laila dopo lo stop al Roland Garros

A raccontare il retroscena è un hairstylist italiano, Andrea Borrelli, alle cui mani, qualche giorno fa, la modella danese ha affidato la sua bionda e fluente chioma. E, durante i trattamenti, nelle solite chiacchiere che fanno parte integrante del relax da parrucchiere, Laila, a un certo punto ha chiesto, in inglese: "Come si dice in italiano ‘andiamo a cena’?" e, dopo la risposta di Borrelli ha esclamato un genuino: "È così difficile l’italiano!" Certo, partendo dal danese non deve essere semplice imparare la lingua di Dante e di Sinner, ma questo commento spontaneo racconta molto altro, ovvero quanto la bella Laila sia ormai completamente coinvolta dalla storia d’amore con Jannik.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non a caso, come sempre accade ormai da un anno quando il numero uno del tennis mondiale è impegnato in un torneo, Laila aveva già pronto il biglietto per Parigi. A Borruso, tra uno shampoo e una piega, aveva infatti raccontato anche cosa prevedeva la sua agenda, fitta di impegni: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e poi a Parigi per la seconda settimana del Roland Garros".

L’ultima parte del suo programma purtroppo però è saltato, visto che è successo qualcosa di impossibile da prevedere: l’eliminazione di Jannik Sinner subito, al secondo match di un torneo che puntava a vincere. Niente settimana parigina dunque per Laila, ma di certo potrà godersi la compagnia del fidanzato nei giorni di riposo che Jannik si prenderà prima del prossimo importantissimo impegno, il torneo di Wimbledon che l’anno scorso ha vinto.

E, se la strabiliante carriera sportiva del nostro numero 1 ha subito un piccolo stop sotto il sole del mezzogiorno parigino, la sua vita sentimentale sembra andare sempre meglio, anche grazie alla bella Laila che sembra voler fare sempre più sul serio con lui, tra abiti bianchi (che suonano come messaggi subliminali o specchio di un desiderio segreto), e studio paziente di una lingua sconosciuta. Il prossimo passo saranno i fiori d’arancio? I gossip si rincorrono e i fan già sognano.

Potrebbe interessarti anche