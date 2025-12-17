Sinner, perché Laila Hasanovic è diventata una diva: numeri da urlo (grazie a Jannik)
La modella e infuencer danese ha fatto un salto netto di popolarità negli ultimi mesi. E anche il suo lavoro con brand e marche di lusso sembra giovarne. Ecco i dettagli.
Laila Hasanovic è diventata, nel giro di pochi mesi, uno dei volti più chiacchierati del gossip sportivo internazionale. La modella e content creator danese, che da tempo fa coppia fissa con Jannik Sinner, oggi conta oltre 470mila follower su Instagram. Una crescita vertiginosa, la sua, che coincide con l’esplosione della storia d’amore con il numero uno del tennis italiano. E a ben guardare le ragioni del suo successo sono chiarissime. Ecco i dettagli.
Jannik Sinner e l’esplosione social di Laila Hasanovic
Scorrendo il profilo Instagram di Laila, emerge chiaramente il salto di visibilità compiuto negli ultimi mesi. Il contatore social segna quasi 472mila follower, con un feed dominato da contenuti lifestyle, viaggi, moda e collaborazioni con brand internazionali. In passato, la modella era già molto conosciuta in Danimarca e nell’ambiente fashion, ma fino a metà 2025 la sua fanbase social era di poco superiore alle 300mila persone.
La svolta per la Hasanovic è arrivata con Wimbledon, e con la progressiva ufficializzazione – prima a colpi di avvistamenti, poi con dichiarazioni più esplicite – del legame con Jannik Sinner. La sua presenza in tribuna a Londra e al Roland Garros, le immagini dai box durante le ATP Finals, e le successive vacanze a Dubai, hanno trasformato Laila da influencer di nicchia a protagonista stabile dei siti di gossip e dei profili fan del tennista. E c’è da giurare che la sua ‘ascesa’ sia solo all’inizio.
Il ruolo di Sinner (e dei tifosi italiani)
Molto del recente exploit di Laila è legato direttamente alla curiosità che circonda la vita privata di Sinner. Nel corso dei mesi, fan e appassionati hanno seguito passo passo gli indizi: dalle prime foto insieme a Copenaghen alle vacanze post‑Wimbledon, passando per gli avvistamenti ai tornei di Montecarlo, New York e Torino. Ogni nuova apparizione ha generato articoli, repost e commenti, convogliando verso il profilo di Laila migliaia di nuovi followers.
E basta aprire la sezione commenti nei suoi post, per accorgersi di quanto pesi la componente italiana nel successo di Laila. Moltissimi sono i messaggi in italiano, spesso con riferimenti diretti a Jannik, al tennis o ai risultati delle sue partite. In pratica, una fetta rilevante dei nuovi seguaci la sta scoprendo e seguendo principalmente perché è la fidanzata di Sinner. E questa nuova dimensione di popolarità, senza dubbio, sta giovando anche al lavoro della Hasanovic con brand e marche di lusso. Ora che è così esposta, la danese potrà certamente pretendere un trattamento da vera ‘diva’ delle copertine. Uno dei tanti vantaggi di essere la dolce metà dello sportivo più amato (e chiacchierato) del nostro Paese.
