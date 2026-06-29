Sinner-Kecmanovic oggi in TV, Wimbledon 2026: dove vederla, orario, polemiche e perché Jannik non si vede (ancora) in chiaro Oggi lunedì 29 giugno 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP debutta sull’erba londinese per il terzo Slam stagionale: canale tv e streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner va a caccia di uno storico bis a Wimbledon. Archiviata la delusione del Roland Garros (e le polemiche sulla ripartizione dei montepremi degli Slam), infatti, oggi lunedì 29 giugno 2026 il tennista altoatesino farà il suo debutto sull’erba londinese dove l’anno scorso trionfò scrivendo la storia dello sport azzurro. Sul suo cammino, al primo turno, Jannik troverà il serbo Miomir Kecmanović. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Dove vedere Sinner-Kecmanovic in diretta tv e streaming (lunedì 29 giugno 2026): quali match saranno in chiaro

Dopo il ‘flop’ al Roland Garros (ma sulla scia del successo al Giorgio Armani Tennis Classic) Jannik Sinner cerca il riscatto a Wimbledon. Oggi lunedì 29 giugno 2026, infatti, il tennista altoatesino farà il suo esordio nella 139esima edizione dello storico Slam londinese. L’appuntamento è fissato per le 14:30 italiane; al Center Court, al primo turno Jannik affronterà Miomir Kecmanović, serbo classe 1999 attualmente numero 51 al mondo (nel 2023 toccò la 27esima posizione nel ranking ATP). Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti su tutte le partite di Wimbledon: diretta tv quindi sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro.

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14:30 Sinner – Kecmanović | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K), streaming disponibile su NOW e SkyGo

In attesa che il provvedimento dell’AGCOM che prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani (l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere), Tv8 trasmetterà in chiaro solo due match di Wimbledon, vale a dire la finale singolare femminile (in caso di presenza di un’italiana) il prossimo 11 luglio e la finale singolare maschile il prossimo 12 luglio.

Jannik Sinner ‘dimentica’ le polemiche

Alla vigilia del debutto a Wimbledon, Jannik Sinner ha voluto concentrare tutta l’attenzione sul campo, mostrando quasi insofferenza per le continue domande sulle polemiche che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane. In conferenza stampa il numero uno del mondo ha risposto in modo netto, spiegando di essere a Londra "per parlare di tennis" e non per alimentare discussioni esterne (a fare discutere, nelle ultime settimane, è stata la ripartizione dei montepremi degli Slam): "I tornei dello Slam sanno quali sono le nostre richieste. Io sono qui per parlare di tennis" ha ribadito Sinner, che per il momento si è detto soddisfatto della sua condizione fisica e mentale, sottolineando di sentirsi pronto per affrontare Wimbledon con serenità.

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