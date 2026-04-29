Sinner-Jodar in diretta Tv, quarti Masters 1000 Madrid: dove vederla, orario, l'attacco di Jannik al torneo Dove seguire mercoledì 29 aprile il match tra Sinner e lo spagnolo Joder: dal canale all'orario, fino all'illusione sfumata della diretta tv in chiaro su Tv8.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Jannik Sinner torna in campo oggi – mercoledì 29 aprile 2026 – al Masters 1000 di Madrid con l’obiettivo di continuare una striscia vincente impressionante. Dopo aver superato Cameron Norrie con autorità (6-2, 7-5), il numero uno del mondo affronta ora lo spagnolo Rafa Jodar in un match che promette spettacolo e che metterà in palio l’accesso alla semifinale del torneo iberico. Ecco quando e dove vederlo.

Sinner-Jodar, dove vedere i quarti del Masters 1000 Madrid in tv e streaming (29 aprile)

La sfida Sinner-Jodar, in programma oggi, mercoledì 29 aprile, non prima delle ore 16:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguirla anche in streaming su NOW e Sky Go, piattaforme riservate solo agli abbonati. A differenza di quanto speravano i fan del tennista di San Candido, il match non sarà trasmesso in chiaro. Nei giorni scorsi era filtrata l’ipotesi che Sky potesse decidere di fare un regalo ai tifosi dirottando una o più partite di Sinner su Tv8, il canale in chiaro del gruppo Sky Italia, ma al momento l’emittente satellitare non ha fatto alcun passo in tale direzione. Non è da escludere, però, il passaggio in chiaro di Sinner in una eventuale semifinale o finale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre al match Sinner-Jodar, oggi a Madrid è in programma anche la sfida tra Fils e Lehecka (non prima delle 21.30). Gli altri due quarti si disputeranno domani 30 aprile.

Madrid, il cammino di Sinner e la sorpresa Jodar

Sinner arriva ai quarti dopo aver battuto Bonzi, Møller e Norrie, mostrando solidità e continuità. Per lui si tratta di una conferma ad alti livelli, con l’obiettivo di centrare la prima semifinale a Madrid. Dall’altra parte, Jodar – definito da molti il ‘piccolo Alcaraz‘ – è la vera rivelazione del torneo: giovane, in grande fiducia e finora capace di eliminare avversari di livello come João Fonseca e il numero 8 del mondo Alex de Minaur dopo aver avuto accesso al torneo con una wild card. Per Jannik rischia di essere un ostacolo meno semplice del previsto, anche perché oggi il Manolo Santana sarà una bolgia per sostenere il nuovo asso del tennis iberico.

Sinner e la bordata agli organizzatori

Nonostante la vittoria su Norrie, Sinner dopo il match ha acceso una piccola polemica sul programma, tirando una stoccata agli organizzatori dopo essere sceso in campo alle 11, un orario atipico: "Giocare a quest’ora è inusuale… credo che dobbiamo sistemare la sessione serale". Parole che evidenziano qualche perplessità sugli orari del torneo spagnolo, che pur non hanno intaccato la sua concentrazione nella sfida contro Norrie: "Ho giocato bene nei momenti importanti… è stata una partita solida", ha detto Jannik.

Potrebbe interessarti anche