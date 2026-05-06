Sinner, insulti omofobi: bufera prima degli Internazionali di Roma. E Laila Hasanovic è pronta a sostenere Jannik Al Foro Italico sono apparsi adesivi con offese (forse) per la concomitanza della finale del torneo col derby capitolino: la modella è atterrata in città

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner vittima di insulti omofobi. A pochi giorni dal debutto agli Internazionali di Roma, infatti, il tennista è stato ‘attaccato’ indirettamente da alcuni adesivi apparsi proprio nei pressi del Foro Italico, dove si sta svolgendo il torneo. Il numero uno al mondo si può consolare con Laila Hasanovic: la compagna è atterrata infatti con lui nella capitale ed è pronta a sostenerlo insieme ai tifosi di ‘casa’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, scoppia il ‘caso’ degli insulti omofobi al Foro Italico: perché

Nei pressi del Foro Italico sono comparsi degli adesivi con offese omofobe nei confronti di Jannik Sinner, proprio a pochi giorni dal suo esordio agli Internazionali d’Italia previsto il prossimo venerdì. A denunciare il tutto è stato Andrea Prandi, giornalista di La7, che ha fotografato alcuni sticker apparsi tra lo Stadio Olimpico e il Foro Italico. "Sinner f****o", "Sinner rotti***o" tra gli insulti immortalati, da cui è però impossibile risalire ai colpevoli. Ma cosa c’è all’origine di questa triste trovata? Non è da escludere che si tratti di una sorta di ‘protesta’ per la concomitanza tra la finale degli Internazionali di Roma (a cui Jannik Sinner ha ampie possibilità di prendere parte, potendo contare su un momento di forma eccezionale e sul sostegno del pubblico di ‘casa’) e il derby capitolino Roma-Lazio; entrambi i match sono previsti per il pomeriggio di domenica 17 maggio 2026.

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Laila Hasanovic a Roma: sugli spalti per gli Internazionali d’Italia?

Non saranno certo degli insulti gratuiti a fare perdere la concentrazione a Jannik Sinner, che venerdì debutterà agli Internazionali d’Italia. Sugli spalti, oltre a tutto il popolo azzurro pronto a tifare per lui, ci dovrebbe essere anche Laila Hasanovic. La compagna del tennista è infatti con Jannik a Roma in un lussuoso hotel del centro e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere presente per tutti i match del numero uno al mondo. Quest’ultimo, ovviamente, al Foro Italico ha solo un obiettivo: vincere. Dopo i trionfi di Montecarlo e Madrid e il ritorno in vetta al ranking mondiale, infatti, Sinner sogna un altro successo davanti al pubblico di ‘casa’ e alla modella danese, con cui mantiene sempre una certa riservatezza ma dalla quale è ormai evidentemente inseparabile.

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