Sinner, l’indizio svelato da Laila Hasanovic: dopo le Maldive una nuova tappa da sogno con Jannik Il tennista e la compagna stanno continunando le vacanze dopo le ATP Finals di Torino e sono volati a Dubai, dove si terrà la preparazione atletica di Jannik

Vacanze agli sgoccioli per Jannik Sinner. Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino davanti al pubblico di casa contro il ‘rivale’ Carlos Alcaraz, infatti, il tennista altoatesino si è concesso un periodo di riposo assoluto prima di rientrare a Dubai, dove si terrà la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Stando a un indizio mostrato sui social dalla compagna Laila Hasanovic la coppia ha già raggiunto la capitale dell’omonimo emirato. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner, le vacanze da sogno dopo i successi

Segnata dallo storico trionfo agli Australian Open e a Wimbledon, la stagione di Jannik Sinner si è chiusa col trionfo ai China Open e l’incredibile ‘tripletta’ finale con le Vienna Open, il Paris Masters e le ATP Finals di Torino. Un bilancio impressionante di 58 vittorie e 6 sconfitte, 4 delle quali contro Carlos Alcaraz: ecco perchè, prima di riprendere la ‘caccia’ al numero uno al mondo del ranking mondiale, Sinner ha preferito non prendere parte alla Coppa Davis (vinta comunque dall’Italia) e ricaricare le batterie in vista del nuovo anno. Dopo avere trascorso alcuni giorni in un resort extra lusso sul Lago di Garda in compagnia del padre, il tennista altoatesino è volato alle Maldive per un’altra settimana di totale relax tra spiagge tropicali e acque cristalline. Il tutto mantenendo ‘fede’ al suo silenzio social (a Salò è stato avvistato dai clienti dell’hotel, sul volo per le Maldive è stato l’amico e collega Zverev a pubblicare un selfie insieme a lui), vale a dire staccando la spina anche dal mondo del web.

L’indizio social di Laila Hasanovic: dove si trova la coppia

Dopo la vacanza alle Maldive – a cui dovrebbe avere preso parte anche Laila Hasanovic, sebbene non ci siano prove ufficiali – è stata proprio la compagna di Jannik Sinner a lasciarsi ‘sfuggire’ un dettaglio sui social che si è dimostrato un indizio più che evidente della nuova tappa della coppia. La modella danese di origini bosniache ha infatti postato tra le storie del suo profilo Instagram una foto del Burj Al Arab, grattecielo e hotel extra lusso a forma di vela simbolo di Dubai. La coppia dovrebbe dunque avere raggiunto la capitale dell’omonimo emirato, che sarà la sede della preparazione atletica di Sinner in vista della prossima stagione. prima di partire per gli Australian Open. Seguito da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il tennista altoatesino si allenerà con adeguati presupposti climatici per arrivare pronto al primo impegno del prossimo anno, vale a dire gli Australian Open (in scena il prossimo 18 gennaio a Melbourne), dove Sinner cercherà subito di confermarsi campione.

