Sinner senza Laila Hasanovic e in difficoltà: cosa succede a Wimbledon Le prestazioni del tennista altoatesino nello Slam londinese non sono ancora decollate: la compagna, intanto, è impegnata in tutta Europa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La strada verso uno storico bis a Wimbledon si sta rivelando a dir poco in salita per Jannik Sinner. Dopo quattro incontri non brillantissimi dal punto di vista del suo potenziale tennistico, il numero uno al mondo tornerà in campo domani nel campo centrale dell’All England Club dove, ancora una volta, non ci sarà Laila Hasanovic sugli spalti. La modella e compagna del tennista altoatesino è infatti sempre più impegnata in tutta Europa. Scopriamo tutti i dettagli.

Sinner, le prestazioni opache a Wimbledon: cosa sta succedendo al tennista azzurro

Jannik Sinner è ancora in corsa a Wimbledon, ma il suo cammino sull’erba londinese è stato finora meno brillante del previsto. Ancora lontano dalla sua forma migliore, il tennista altoatesino (campione in carico) è riuscito ad approdare agli ottavi, ma senza dare quella sensazione di dominio che lo ha accompagnato per gran parte della stagione. Anche la stampa ha sottolineato come il numero uno del ranking ATP non stia esprimendo il suo miglior tennis: all’esordio ha rischiato grosso con una vittoria soffertissima; più recentemente è arrivata una vittoria in tre set contro il giapponese Shintaro Mochizuki, ma con diversi passaggi a vuoto e una prestazione tutt’altro che irresistibile. Adesso l’asticella si alza ulteriormente e il prossimo match – in programma domani martedì 7 luglio 2026 alle 14 italiane – rappresenterà un banco di prova importante per capire se Sinner riuscirà davvero a cambiare marcia nel momento decisivo del torneo.

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Il peso dell’assenza di Laila Hasanovic: la compagna di Jannik sempre più impegnata

A far discutere, tuttavia, non è soltanto il rendimento in campo di Jannik Sinner. Rispetto allo scorso Wimbledon, quando Laila Hasanovic era stata avvistata sugli spalti dell’All England Club alimentando inevitabilmente l’attenzione mediatica sulla coppia, quest’anno della modella danese non c’è ancora traccia a Londra. L’ultimo avvistamento pubblico insieme a Sinner risale a Montecarlo, mentre nelle ultime settimane Hasanovic è apparsa completamente concentrata sulla propria carriera. Per la modella, infatti, il momento professionale è particolarmente positivo. La notorietà ottenuta anche grazie alla relazione con il campione azzurro ha contribuito ad accrescere ulteriormente la sua visibilità internazionale, permettendole di collezionare nuovi lavori e collaborazioni nel mondo della moda. I suoi profili social raccontano un’agenda fittissima, fatta di shooting fotografici, eventi esclusivi e continui spostamenti in Europa. Solo poche settimane fa Laila è stata tra gli ospiti dell’evento organizzato da Dundop in occasione del concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano, confermando il suo crescente peso nel panorama fashion. Resta da capire se Hasanovic raggiungerà Londra nelle fasi finali dello Slam. Se Sinner dovesse ritrovare il suo tennis migliore e proseguire la corsa verso la finale, non è escluso che la modella possa fare la sua comparsa nel box del campione azzurro.

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