Rivoluzione Sinner in TV, tennis gratis per tutti. La svolta, cosa cambia e gli effetti sulla Champions League Una decisione epocale del Governo renderà disponibili gratuitamente i match più importanti dei tennisti italiani. E il merito è quasi tutto di Jannik. Ecco tutti i dettagli.

Le grandi finali di tennis con gli italiani in campo saranno tutte visibili in chiaro. Ad annunciarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha aggiornato l’elenco degli eventi di rilevanza nazionale, introducendo l’obbligo di trasmissione in chiaro per semifinali e finali di Slam e Masters 1000. Grande merito va, indirettamente, a Sinner e all’effetto che ha avuto sul movimento tennistico italiano. Riportando questo sport al centro dell’attenzione nazionale dopo anni nel dimenticatoio. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sinner, la vittoria per il tennis italiano e lo ‘zampino’ di Binaghi

Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre, rappresenta un successo politico e mediatico per il presidente FITP Angelo Binaghi, che da anni chiede maggiore accessibilità per i grandi eventi tennistici con protagonisti gli italiani. Tra gli eventi ora definiti di "particolare rilevanza per la società" rientrano le semifinali e finali dei quattro tornei del Grande Slam, dei Masters 1000, e poi le ATP e WTA Finals, la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup e la United Cup. Finalmente, tutte queste gare potranno essere trasmesse gratuitamente in chiaro, per la gioia dei tifosi di Sinner e non solo.

Ed è proprio l’altoatesino che sembra il primo responsabile ‘indiretto’ di questa rivoluzione. Sono infatti gli straordinari risultati di Jannik ad aver accelerato dietro le quinte il processo, portando a compimento un cambiamento epocale che era discusso da tempo. A partire dalla vittoria di Sinner agli Australian Open 2024, il pubblico italiano ha cominciato ad esigere la trasmissione dei grandi eventi tennistici anche in chiaro. Per dare a tutti la possibilità di godersi le prodezze del nostro campione, ma anche degli altri italiani ‘illustri’, come Musetti, Berrettini e Cobolli. E finalmente i tifosi sono stati accontentati.

Gli effetti su Champions, coppe europee e Olimpiadi

L’aggiornamento della lista degli eventi rilevanti non riguarda però soltanto il tennis. Anche per il calcio, infatti, viene precisato che semifinali e finali di Champions League, Europa League e Conference League con squadre italiane dovranno essere rese disponibili in chiaro. Così come le finali di Coppa Italia e di Supercoppa. E nel pacchetto rientreranno anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi, estive e invernali, che vengono riconfermate e meglio specificate tra gli eventi da garantire gratuitamente.

Le nuove regole, tuttavia, si applicheranno immediatamente soltanto agli eventi già presenti nei precedenti elenchi. Mentre per quelli aggiunti ora, l’obbligo scatterà alla scadenza dei contratti attualmente in vigore.

