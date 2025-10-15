Trova nel Magazine
Sinner in Arabia (ancora) senza Laila Hasanovic: cosa ha fatto mentre Jannik è al ‘Six Kings Slam’

La relazione tra il tennista italiano e la modella danese procede a gonfie vele, ma le occasioni per vedersi latitano. Ecco cosa sta succedendo tra i due nelle ultime settimane.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mentre Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al ‘Six Kings Slam’, in Arabia Saudita, la sua storia d’amore con Laila Hasanovic continua a incuriosire fan e paparazzi. La distanza tra i due, per motivi di trasferte e impegni lavorativi, resta proibitiva. Laila è volata a Londra, di recente, e poi ancora a Copenaghen, lasciando dietro di sé una scia di stories e selfie. Ma a quanto pare le difficoltà ‘logistiche’ non stanno impedendo alla relazione di decollare. Anche se un po’ più di tempo insieme, va detto, non guasterebbe di sicuro. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sinner, il viaggio in Arabia e l’assenza di Laila Hasanovic

La storia tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic prosegue a gonfie vele, ma le occasioni per vedersi latitano. Lui, impegnato con racchetta e sponsor in giro per il mondo, è appena approdato in Arabia per il "Six Kings Slam", torneo milionario che lo vedrà gareggiare con i migliori del mondo per un montepremi da capogiro. Lei invece è sempre presa dal suo lavoro da modella, e specialmente negli ultimi giorni ha inondato i suoi canali social di storie e post da perfetta influencer.

Proprio ieri era a Londra, dove ha pubblicato una storia Instagram chiedendo ai suoi followers di aiutarla a trovare un hair-stylist in città. Poche ore dopo, stesso copione dalla Danimarca, dove Laila sorprende tutti con una nuova foto direttamente da Copenaghen. Intanto, pare che grazie alla sua nuova frequentazione con Sinner la modella abbia guadagnato una montagna di seguaci sui social – più di 385mila su Instagram – che non a caso sono in gran parte tifosi italiani di Jannik, come si evince dai commenti.

La sfida milionaria per Sinner al Six Kings Slam

Intanto Jannik non si ferma: oggi scende in campo contro Alexander Zverev, uno degli incontri più attesi del Six Kings Slam, in diretta su Netflix direttamente dall’Arabia Saudita. Il torneo, nuovo fiore all’occhiello della stagione, mette in palio cifre da capogiro: tutti i partecipanti ricevono 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione, mentre il vincitore porta a casa la bellezza di 6 milioni di dollari. Il più alto montepremi mai assegnato in un singolo evento tennistico. Insomma, se dovesse trionfare Jannik potrebbe approfittare della vincita per regalarsi, magari insieme a Laila, una fuga d’amore lontano da occhi indiscreti. Qualche giorno di relax sarebbe l’ideale per ricaricare le batterie. Nel frattempo i due si osservano soltanto da lontano. Nella speranza di tornare presto mano nella mano.

