Sinner, l’imitazione (spietata) di Crozza tra Coppa Davis, Rolex e tasse. Web furioso: “Populismo e ipocrisia"

Maurizio Crozza interpreta Sinner: dalle tasse a Montecarlo al Rolex’, ironia tagliente sulla rinuncia del tennista alla Coppa Davis, annunciata giorni fa.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non si placa la polemica che vede coinvolto Jannik Sinner, dopo aver annunciato che non non sarà tra i convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Il capitano Filippo Volandri ha spiegato che il giocatore non ha dato la sua disponibilità per il 2025, ma ha assicurato che la Coppa Davis rimane "casa sua" e che tornerà presto in squadra. Tuttavia, dopo l’annuncio, non sono mancate le critiche e le polemiche per questa decisione, provenienti dal mondo del tennis e non solo. Dopo l’attacco di Bruno Vespa e di Corrado Augias, è arrivata anche una spietata imitazione di Sinner da parte di Maurizio Crozza, che ha fatto infuriare il web.

Maurizio Crozza imita Sinner: "Quando si parla di tasse mi sento di Monte Carlo"

Jannik Sinner non parteciperà alla Coppa Davis e questo ha scatenato non poche reazioni/polemiche. Sportivi, ex atleti, personaggi del mondo della comunicazione e comici hanno commentato l’annuncio del tennista. L’ultima sferrata è arrivata da Maurizio Crozza, durante la quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza su Nove, dove ha impersonato il tennista numero due al mondo, spiegando con la sua ironia le ragioni della scelta: "Mi sento italiano? Quando si parla di tasse, mi sento di Montecarlo" e "Non capisco gli italiani che ce l’hanno con me. Gli dai un dito, si prendono il braccio con il Rolex". Crozza ha poi chiuso con il passaggio centrale: "Gli italiani mi fanno tanta allegria, ma non vado in Coppa Davis perché poi devo incontrare quel signore anziano coi capelli bianchi… Mattarella… Poi magari fa un discorso sullo stato e sulle istituzioni, da lì è un attimo parlare di tasse".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le reazioni del web all’imitazione di Sinner da parte di Crozza

Questa dura imitazione non è piaciuta al popolo del web e dei social, che si è subito scagliato contro il comico: "Crozza su Sinner vergognati l’Italia non ha mai avuto un campione così educato umile e Campione soprattutto. Io sono orgogliosa di lui."; "La ricchezza di #Sinner arriva dopo anni di sacrifici, rinunce, vittorie di partite sudate e sofferte."; "Il nome di Sinner sarà ricordato per le sue gesta sportive anche tra cento anni. #Crozza chi è?". In molti parlano di populismo e ipocrisia: "A me quello che fa più ridere di questi attacchi da parte di Severgnini, Vespa, Crozza e compagnia brutta, sono i discorsi sui soldi e che Sinner pensa solo a quelli. Non capisco, dovrebbe giocare gratis?"; "Ho visto l’imitazione di Crozza: oltre a non c’entrare un **** con Sinner, trasuda solo populismo e ipocrisia con gli steroidi. Può far ridere solo tromboni boomer seguaci della tv generalista di vecchia generazione, gente che non capisce una sega di tennis e odiatori di Jannik."; "La presa in giro della racchetta da mezzo mln non ha senso, considerando poi che Sinner non è uno che ostenta la sua ricchezza."; "In definitiva, quello che Crozza ha preso in giro non è Jannik Sinner. È Jannik Sinner come lo vede superficialmente una fetta degli italiani."

