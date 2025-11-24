Sinner, il governo Meloni punta dritto al tennis. Il servizio di Report e la reazione social: "Vergognatevi"
Il giro di affari generato dalle ATP Finals ha attirato l'attenzione anche dell'esecutivo, ma sul web la gente si indigna: "Che schifo la politica".
Sport e Salute S.p.A. è la società pubblica italiana di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è azionista unico, un’appendice del governo italiano all’interno del mondo dello sport, e che per Report ora vorrebbe mettere mano (anche) sul tennis. Nel servizio del programma di Rai 3, ‘Fratelli di sport‘, a cura di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale, in onda domenica 23 novembre 2025, tante le riflessioni sulla volontà della partecipata di entrate nell’organizzazione delle ATP Finals di Torino, appena vinta per la seconda volta da Jannik Sinner.
Un giro di affari di oltre 600 milioni di euro, quello generato dal torneo dei maestri e che farebbe gola a chiunque: "Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare", ha spiegato a Report il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi.
Report, il governo Meloni vuole mettere le mani sul tennis. Social in fiamme: "Che schifo"
Ieri sera Report ha mostrato, attraverso documenti inediti e testimonianze esclusive, i possibili conflitti di interessi del governo Meloni nelle scelte dei dirigenti della partecipata Sport e Salute e sull’operazioni in essere per entrare nel giro di affari generato dal successo del tennis italiano. Sull’argomento, gli invitati di Rai 3, hanno interrogato anche lo stesso Sinner: "Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci".
Sui social, invece, il servizio del programma guidato da Sigfrido Ranucci, ha scatenato una bufera. Tantissimi i commenti indignati: "Unica uscita sensata quella del sudtirolese", "Porca miseria… il #governo ha messo le mani pure sul tennis!!!", "Che schifo, la politica è talmente sporca da vomitare", "E fai bene a non entrarci nella parte politica, caro Sinner, perché che sia tutto uno schifo è ormai certificato", "Sul carro dei vincitori salgono sempre tutti, soprattutto se ci sono interessi economici", "Giù le mani dal tennis!", "È troppo onesto e pulito per mescolarsi con la politica che quasi sempre è l’emblema di corruzione, sporcizia partitocrazia. Tu sei unico e incorruttibile", "Non siete mai neanche andati a vedere una partita! Vergognatevi", "E dopo il calcio addio anche al tennis".
I successi di Sinner e il boom della Atp Finals, il servizio di Report sulla nuova mossa del governo Meloni
Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz
Fiorello show a La Pennicanza, 'Sinner' ringrazia Gianni Morandi. Poi la stoccata velenosissima
Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo
Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter
Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
