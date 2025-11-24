Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sinner, il governo Meloni punta dritto al tennis. Il servizio di Report e la reazione social: "Vergognatevi"

Il giro di affari generato dalle ATP Finals ha attirato l'attenzione anche dell'esecutivo, ma sul web la gente si indigna: "Che schifo la politica".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sport e Salute S.p.A. è la società pubblica italiana di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è azionista unico, un’appendice del governo italiano all’interno del mondo dello sport, e che per Report ora vorrebbe mettere mano (anche) sul tennis. Nel servizio del programma di Rai 3, ‘Fratelli di sport‘, a cura di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale, in onda domenica 23 novembre 2025, tante le riflessioni sulla volontà della partecipata di entrate nell’organizzazione delle ATP Finals di Torino, appena vinta per la seconda volta da Jannik Sinner.

Un giro di affari di oltre 600 milioni di euro, quello generato dal torneo dei maestri e che farebbe gola a chiunque: "Siamo passati da una legge che ci diceva che dovevamo arrangiarci da soli, e noi lo abbiamo fatto anche egregiamente. Siamo stati talmente bravi che l’Atp ci ha esteso le Finals per altri cinque anni. Ora invece il Governo ha fatto una legge in cui il braccio armato, chiamiamolo così, del governo che è Sport e Salute opera direttamente, un po’ come se un arbitro incominciasse anche a giocare", ha spiegato a Report il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Report, il governo Meloni vuole mettere le mani sul tennis. Social in fiamme: "Che schifo"

Ieri sera Report ha mostrato, attraverso documenti inediti e testimonianze esclusive, i possibili conflitti di interessi del governo Meloni nelle scelte dei dirigenti della partecipata Sport e Salute e sull’operazioni in essere per entrare nel giro di affari generato dal successo del tennis italiano. Sull’argomento, gli invitati di Rai 3, hanno interrogato anche lo stesso Sinner: "Questa è una domanda a cui non voglio rispondere. Ci sono tanti movimenti esterni che io seguo ma fino a un certo punto. La cosa importante è far crescere lo sport, per quanto riguarda quello che succede con la politica in questo momento non ho voglia di entrarci".

Sui social, invece, il servizio del programma guidato da Sigfrido Ranucci, ha scatenato una bufera. Tantissimi i commenti indignati: "Unica uscita sensata quella del sudtirolese", "Porca miseria… il #governo ha messo le mani pure sul tennis!!!", "Che schifo, la politica è talmente sporca da vomitare", "E fai bene a non entrarci nella parte politica, caro Sinner, perché che sia tutto uno schifo è ormai certificato", "Sul carro dei vincitori salgono sempre tutti, soprattutto se ci sono interessi economici", "Giù le mani dal tennis!", "È troppo onesto e pulito per mescolarsi con la politica che quasi sempre è l’emblema di corruzione, sporcizia partitocrazia. Tu sei unico e incorruttibile", "Non siete mai neanche andati a vedere una partita! Vergognatevi", "E dopo il calcio addio anche al tennis".

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

I successi di Sinner e il boom della Atp Finals, il servizio di Report sulla nuova mossa del governo Meloni

Il successo di Sinner all'ATP Finals scatena l’interesse del governo Meloni: Report ...
Jannik Sinner

Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz

Il campione altoatesino si prepara a esordire alle ATP Finals 2025 da numero 1 del m...
Rosario Fiorello

Fiorello show a La Pennicanza, 'Sinner' ringrazia Gianni Morandi. Poi la stoccata velenosissima

Nella puntata di oggi, lunedì 17 novembre, il conduttore Rai si è preso gioco di Fra...
Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco orario e dove vedere il m...
Jannik SInner

Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter

Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo co...
Jannik Sinner

Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca

Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Jannik Sinner

Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli

Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il ma...
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo

Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Sinnner su Rai 2, show di Panatta ma la telecronaca infiamma il web

Sinner su Rai 2, 'gufata' di Panatta ma la telecronaca infiamma il web: "Meglio il boato del pubblico"

Per far sentire meglio i commenti, il cronista abbassava il volume e da casa si perd...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Jannik Sinner
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963