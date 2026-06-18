Sinner riparte dopo il flop al Roland Garros: chi trasmette tutti i suoi match gratis in chiaro (aspettando Wimbledon) Insieme a Flavio Cobolli e Luciano Darderi, il tennista altoatesino prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic dal 23 al 27 giugno: dove vederlo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner torna in campo. Dopo la delusione dell’eliminazione al secondo turno al Roland Garros 2026, infatti, il tennista altoatesino (insieme a Flavio Cobolli e Luciano Darderi) prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic. La testa, ovviamente, è già a Wimbledon, ma si tratta dell’occasione per giusta per ritrovare la forma migliore prima del torneo londinese, dove Sinner si presenta da campione in carica. Tutti i match del torneo saranno trasmessi gratis e in chiaro. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: dove vederlo in tv e in streaming

Dopo il cocente ko al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo (e tutti i controlli medici del caso), Jannik Sinner ha avuto modo di ricaricare le batterie con una vacanza in Sardegna prima di riprendere gli allenamenti a Montecarlo. A breve volerà in Inghilterra, dove si terrà il terzo Slam della stagione: Wimbledon. Prima, però, ci sarà spazio per un altro impegno, vale a dire il Giorgio Armani Tennis Classic. Fondato nel 1994 e ospitato nello storico Hurlingham Club, il torneo è diventato negli anni un appuntamento fisso del calendario internazionale e ha visto la partecipazione di nomi di spicco come Djokovic, Nadal, Murray e Alcaraz. Quest’anno sarà la volta di Jannik Sinner che, così come Flavio Cobolli e Luciano Darderi, andrà alla ricerca della forma migliore in vista proprio di Wimbledon. Appuntamento all’Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno 2026.

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La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato l’acquisizione dei diritti televisivi del GA Classic e tutti i match di Sinner, Cobolli e Darderi saranno trasmessi gratis in chiaro da SuperTennis in diretta e in esclusiva sul canale 64 del Digitale Terrestre.

Wimbledon 2026, Sinner sogna l’impresa e il bis

Dopo la delusione di Parigi gli occhi di Jannik Sinner sono puntati su Wimbledon, dove l’anno scorso scrisse uno dei capitoli più incredibili della sua carriera sconfiggendo in finale il ‘rivale’ di sempre Carlos Alcaraz (al momento a -3540 punti dalla vetta del ranking ATP). Lo Slam inglese inizierà il prossimo 29 giugno (con finalie il 12 luglio) e il tennista altoatesino sogna ovviamente uno storico bis.

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