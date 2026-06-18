Sinner riparte dopo il flop al Roland Garros: chi trasmette tutti i suoi match gratis in chiaro (aspettando Wimbledon)
Insieme a Flavio Cobolli e Luciano Darderi, il tennista altoatesino prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic dal 23 al 27 giugno: dove vederlo
Jannik Sinner torna in campo. Dopo la delusione dell’eliminazione al secondo turno al Roland Garros 2026, infatti, il tennista altoatesino (insieme a Flavio Cobolli e Luciano Darderi) prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic. La testa, ovviamente, è già a Wimbledon, ma si tratta dell’occasione per giusta per ritrovare la forma migliore prima del torneo londinese, dove Sinner si presenta da campione in carica. Tutti i match del torneo saranno trasmessi gratis e in chiaro. Scopriamo tutti i dettagli.
Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: dove vederlo in tv e in streaming
Dopo il cocente ko al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo (e tutti i controlli medici del caso), Jannik Sinner ha avuto modo di ricaricare le batterie con una vacanza in Sardegna prima di riprendere gli allenamenti a Montecarlo. A breve volerà in Inghilterra, dove si terrà il terzo Slam della stagione: Wimbledon. Prima, però, ci sarà spazio per un altro impegno, vale a dire il Giorgio Armani Tennis Classic. Fondato nel 1994 e ospitato nello storico Hurlingham Club, il torneo è diventato negli anni un appuntamento fisso del calendario internazionale e ha visto la partecipazione di nomi di spicco come Djokovic, Nadal, Murray e Alcaraz. Quest’anno sarà la volta di Jannik Sinner che, così come Flavio Cobolli e Luciano Darderi, andrà alla ricerca della forma migliore in vista proprio di Wimbledon. Appuntamento all’Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno 2026.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato l’acquisizione dei diritti televisivi del GA Classic e tutti i match di Sinner, Cobolli e Darderi saranno trasmessi gratis in chiaro da SuperTennis in diretta e in esclusiva sul canale 64 del Digitale Terrestre.
Wimbledon 2026, Sinner sogna l’impresa e il bis
Dopo la delusione di Parigi gli occhi di Jannik Sinner sono puntati su Wimbledon, dove l’anno scorso scrisse uno dei capitoli più incredibili della sua carriera sconfiggendo in finale il ‘rivale’ di sempre Carlos Alcaraz (al momento a -3540 punti dalla vetta del ranking ATP). Lo Slam inglese inizierà il prossimo 29 giugno (con finalie il 12 luglio) e il tennista altoatesino sogna ovviamente uno storico bis.
Potrebbe interessarti anche
Sinner ‘fugge’ in Sardegna (con Laila Hasanovic) dopo il Roland Garros e mette gli occhi su una villa di lusso
Dopo la delusione dello Slam parigino il tennista altoatesino ha raggiunto la Gallur...
Colpaccio Nove, la semifinale Arnaldi-Cobolli in chiaro: il derby italiano al ‘Roland Garros’ può battere il record di Sinner
Roland Garros, domani 5 giugno la semifinale italiana Arnaldi-Cobolli sarà trasmessa...
Cobolli-Arnaldi gratis in TV, la semifinale del Roland Garros verso la diretta in chiaro: la mossa di Binaghi e il nodo Eurosport
Il presidente FITP lancia un appello pubblico perché il match e ‘derby’ azzurro sia ...
Sinner-Cerundolo, Roland Garros oggi in diretta TV: orario (assurdo), canale e polemiche. Lo svantaggio di Jannik
Secondo turno a Parigi: Sinner sfida Cerundolo oggi dalle ore 12, tra allarme caldo ...
Dramma Sinner, vomita al Roland Garros ed eliminazione choc. Ma il web è in ansia per mamma Siglinde: perché
Il tennista italiano si è arresto in cinque set a Cerundolo, dopo aver sfiorato la v...
Cobolli-Zverev, finale Roland Garros in diretta Tv: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Alexander al centro della polemica
Il Roland Garros 2026 è giunto al suo atto conclusivo, ovviamente sulla terra rossa ...
Berrettini-Arnaldi, quarti Roland Garros oggi in TV: orario, il record italiano (senza Sinner) e la decisione sulla diretta in chiaro
Oggi mercoledì 3 giugno 2026 va in scena l’ultimo quarto di finale del torneo parigi...
Ghali tifa Cobolli al Roland Garros, con lui c’è Lenny Kravitz: il suo video è virale
Diversi personaggi famosi non hanno voluto perdere la finale del Roland Garros, tra ...