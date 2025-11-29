Sinner, il giallo Laila Hasanovic e il viaggio con Alcaraz in Corea: cosa succede Vacanze alle Maldive con Laila per il fuoriclasse del tennis: Jannik Sinner si prepara alla sfida con Alcaraz in Corea, tra relax e allenamenti top-secret.

Jannik Sinner ha chiuso una stagione trionfale e ha deciso di staccare un po’ la spina tra, godendosi del meritato relax alle Maldive con la fidanzata Laila Hasanovic. Quest’ultima, da giorni è scomparsa dai social, ma si pensa che lei e il tennista abbiano deciso di fare una fuga d’amore. Ma l’agenda di Sinner è già piena di impegni: resterà in vacanza fino a metà dicembre, poi volerà a Dubai per prepararsi ai prossimi eventi. A inizio gennaio, si recherà in Corea dove ritroverà Alcaraz mentre, il 12 gennaio, inizieranno gli Australian Open, il primo torneo slam della nuova stagione. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Jannik Sinner, vacanze alle Maldive e mistero Laila Hasanovic

Dopo la stagione e il trionfo alle ATP Finals, Jannik Sinner si è concesso una pausa alle Maldive, probabilmente con la fidanzata Laila Hasanovic, anche se lei è assente da giorni dai social e non ci sono conferme ufficiali. Un indizio sulla meta è arrivato da Alexander Zverev, che ha incontrato Sinner sullo stesso volo e ha condiviso un selfie sui social, mentre Sinner non ha postato nulla. Le immagini del resort pubblicate da Zverev fanno pensare al Soneva Jani, nell’atollo di Noonu, noto per le ville sull’acqua e i servizi di lusso come spa, snorkeling e ristoranti stellati. La sua vacanza sembra essere prettamente privata e romantica, con la coppia lontana dai social.

Sinner pronto al viaggio in Corea: lo attende Alcaraz

Ma non è finita qui, anzi, l’agenda del tennista italiano è già piena di impegni. All’inizio del 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in un match-esibizione a Seul, il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena. Entrambi hanno espresso entusiasmo per l’evento. Sinner ha dichiarato: "Non ero mai stato in Corea prima, quindi volevo viverla in prima persona e scoprire come sono le persone del posto. Non vedo l’ora. Poter giocare di fronte ai tifosi coreani è incredibilmente speciale. Un altro motivo importante è che posso tornare in forma almeno una volta prima degli Australian Open. Ritrovare il ritmo e la sensazione del gioco in campo è incredibilmente utile per la mia preparazione stagionale". Alcaraz ha spiegato: "Avere l’opportunità di giocare davanti ai tifosi coreani è stato incredibilmente motivante. I tifosi coreani sono noti per la loro passione, anche tra i giocatori, e volevo vivere quell’atmosfera in prima persona. Inoltre, giocare in un ambiente nuovo è utile per la mia preparazione per la stagione. Ho pensato che sarebbe stata un’ottima opportunità per verificare la mia condizione fisica e sentirmi meglio in vista degli Australian Open. Soprattutto, il Super Match è una tradizione che vanta alcuni incontri davvero speciali, come Djokovic-Roddick, Federer-Sampras, Federer-Nadal e Sharapova-Venus. Poter aggiungere il mio nome a questa lista è un enorme onore."

Sinner ha poi parlato del valore delle rivalità nel tennis, sottolineando come queste rendano lo sport più affascinante e motivante, e si è detto felice di sviluppare questo tipo di rapporto con Alcaraz. Entrambi hanno elogiato le qualità dell’avversario: Sinner ha definito Alcaraz veloce, mentalmente forte e difficile da superare, mentre Alcaraz ha evidenziato la potenza e la solidità di Sinner, sottolineando l’importanza di restare concentrati per tutta la partita. Per entrambi sarà anche la prima visita in Corea del Sud. Sinner ha citato Squid Game come primo contatto con la cultura locale e ha appreso da amici che Seul è una città affascinante, mentre Alcaraz si è detto curioso di scoprire la cultura e la cucina coreana.

