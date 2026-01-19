Sinner-Gaston, primo turno Australian Open in diretta TV: dove vederla, orario, la rabbia di Jannik
Ecco come e dove vedere in televisione il debutto del campione altoatesino agli Australian Open 2026 contro il francese numero 93 del ranking Atp.
Si avvicina il grande debutto di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Domani il campione altoatesino scenderà in campo contro il francese Hugo Gaston: 24 anni e numero 2 del ranking Atp mondiale il primo, e 25 anni e numero 93 del ranking Atp il secondo. I due tennisti si sono già affrontati anche in precedenza, a Marsiglia e a Miami, con due vittorie a favore di Sinner. Nel match di domani, il campione azzurro cercherà dunque di mantenere la supremazia sull’avversario, continuando a lottare per tentare il tris dopo i due grandi successi degli anni precedenti. Ecco allora dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming.
Sinner-Gaston, Australian Open in diretta tv: dove e quando vedere il match
Il match valido per il primo turno degli Australian Open 2026, che vedrà l’azzurro Jannik Sinner sfidare il francese Hugo Gaston, si giocherà martedì 20 gennaio non prima delle ore 9, e verrà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport e in streaming su Dazn, TimVision, Prime Video, Discovery+ e HBO Max.
Sinner-Gaston, dove vederla in TV: canali Eurosport
Dove vederla in streaming: Dazn, TimVision, Prime Video, Discovery+ e HBO Max
Orario: non prima delle ore 9
Jannik Sinner, rabbia agli Australian Open: cosa succede
Durante gli allenamenti, non è però passato inosservato un certo malumore di Sinner, immortalato dalle telecamere a bordo campo durante uno sfogo con tanto di parolacce. Nelle immagini si vede il tennista tentare un colpo che tuttavia finisce a rete. Dopo aver guardato la sua nuova racchetta, una Head Speed MP 2026 nuova di zecca, Jannik si rivolge Simone Vagnozzi, manifestando un certo disagio, con un labiale che secondo le indiscrezioni sembrerebbe dire: "La racchetta fa c***re".
Questa breve scena potrebbe dunque rivelare alcune difficoltà del tennista nell’utilizzo della nuova racchetta, presentata proprio nei giorni scorsi. Uno strumento pensato proprio per lui con una veste grafica tutta nuova e l’utilizzo della tecnologia Hy-Bor, con fibre di boro integrate, al fine di garantire al giocatore stabilità e potenza, unita alla tecnologia Auxetic 2.0 per migliorare il feeling all’impatto.
Insomma, una racchetta all’apparenza portentosa, con la quale Sinner sembrerebbe però non essere riuscito a prendere ancora confidenza. A questo punto, non risulta un caso il fatto che, nella partita di esibizione contro Auger-Aliassime, il tennista altoatesino abbia deciso di usare la racchetta dello scorso anno, andando sul sicuro e lasciando le sperimentazioni a un altro momento. In attesa del grande match di domani, non rimane allora che scoprire come Sinner riuscirà a risolvere il problema.
