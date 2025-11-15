Sinner vola in finale, telecronaca Rai sotto accusa: “Non si prendono in giro gli avversari” Sinner soffre nel primo set ma supera De Minaur e si qualifica per la finale di Torino alle ATP Finals. La Rai, però, finisce sotto accusa per la telecronaca.

Jannik Sinner è ufficialmente in finale alle ATP Finals di Torino dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale. Il talento italiano, ormai consolidato tra i top del tennis mondiale, giocherà domani la sfida decisiva contro il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime, in programma questa sera. Intanto, però, la telecronaca di Rai 2 è finita in un vortice di polemiche perché, a detta di molti utenti, l’atteggiamento dei commentatori è sembrato fuori luogo. Ma vediamo insieme cos’è successo.

ATP di Torino, Jannik Sinner vola in finale: Laila Hasanovic presente sugli spalti

Jannik Sinner raggiunge per il terzo anno consecutivo la finale delle Nitto ATP Finals, battendo Alex De Minaur (n.7 al mondo) per la 13ª volta su 13 incontri, 7-5, 6-2 in 1 ora e 51 minuti. Nonostante Sinner fosse favorito, De Minaur ha lottato nel primo set, annullando 7 palle break prima di cedere il servizio. Dopo la prima frazione, Sinner ha preso il controllo, vincendo 7 giochi consecutivi e chiudendo la partita come nei precedenti scontri diretti. Pieno di felicità, Sinner ha speso delle parole nel post-partita: "È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio ho sbagliato qualche risposta. Lui ha servito molto bene oggi e poi dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set. Sono riuscito a brekkarlo molto velocemente che poi mi ha dato la confidenza di spingere ancora di più. Ovviamente sono molto contento di aver vinto oggi. Domani è un giorno importante, però come sempre grazie mille per il supporto. È semplicemente fantastico."

Oltre alla partita, sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Laila Hasanovic, ormai ufficialmente la fidanzata di Sinner, che ha attirato l’attenzione dei social e dei telespettatori grazie a diverse inquadrature durante la diretta su Rai 2.

Telecronaca Rai sotto accusa per il match tra Sinner e De Minaur

La vittoria di Sinner, tuttavia, è stata accompagnata da un acceso dibattito sui social riguardo la telecronaca di Rai 2. Molti utenti hanno criticato il tono dei commenti, accusando i telecronisti di ironizzare e prendere in giro l’avversario del tennista italiano. Su X (ex Twitter), i commenti non si sono fatti attendere: "Telecronaca Sinner Rai due e Sky: non c’è partita. Rai due il cimitero degli elefanti. Ed io pago il canone"; "Ma voi gliela fate a sentire il commento di Rai 2? Con la mia più grande stima per Panatta (che amo) ma ad ogni palla break di Sinner mi tocco."

Le polemiche sono incentrate sulla scelta dei toni e dei commenti durante le partite molto importanti e su quanto possa essere percepita come poco rispettosa nei confronti degli avversari. Molti fan hanno confrontato le due trasmissioni, sottolineando la superiorità della telecronaca di Sky in termini di professionalità e attenzione al gioco: "…Volevo dire grazie a De Minaur e una nota negativa ai commentatori della RAI. Non si prendono in giro gli avversari…i sorrisini ironici…una brutta pagina di televisione"; e ancora: "…Non mi piace la telecronaca dei due sulla Rai…leggo ad ogni commento una leggera presa in giro di De Minaur…l’avversario si rispetta!!!"; "Rai 2 che si perde l’ace di #Sinner per la pubblicità. Bene ma non benissimo #ATPfinals"

