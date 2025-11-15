Sinner vola in finale, telecronaca Rai sotto accusa: “Non si prendono in giro gli avversari”
Sinner soffre nel primo set ma supera De Minaur e si qualifica per la finale di Torino alle ATP Finals. La Rai, però, finisce sotto accusa per la telecronaca.
Jannik Sinner è ufficialmente in finale alle ATP Finals di Torino dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale. Il talento italiano, ormai consolidato tra i top del tennis mondiale, giocherà domani la sfida decisiva contro il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime, in programma questa sera. Intanto, però, la telecronaca di Rai 2 è finita in un vortice di polemiche perché, a detta di molti utenti, l’atteggiamento dei commentatori è sembrato fuori luogo. Ma vediamo insieme cos’è successo.
ATP di Torino, Jannik Sinner vola in finale: Laila Hasanovic presente sugli spalti
Jannik Sinner raggiunge per il terzo anno consecutivo la finale delle Nitto ATP Finals, battendo Alex De Minaur (n.7 al mondo) per la 13ª volta su 13 incontri, 7-5, 6-2 in 1 ora e 51 minuti. Nonostante Sinner fosse favorito, De Minaur ha lottato nel primo set, annullando 7 palle break prima di cedere il servizio. Dopo la prima frazione, Sinner ha preso il controllo, vincendo 7 giochi consecutivi e chiudendo la partita come nei precedenti scontri diretti. Pieno di felicità, Sinner ha speso delle parole nel post-partita: "È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio ho sbagliato qualche risposta. Lui ha servito molto bene oggi e poi dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set. Sono riuscito a brekkarlo molto velocemente che poi mi ha dato la confidenza di spingere ancora di più. Ovviamente sono molto contento di aver vinto oggi. Domani è un giorno importante, però come sempre grazie mille per il supporto. È semplicemente fantastico."
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Oltre alla partita, sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Laila Hasanovic, ormai ufficialmente la fidanzata di Sinner, che ha attirato l’attenzione dei social e dei telespettatori grazie a diverse inquadrature durante la diretta su Rai 2.
Telecronaca Rai sotto accusa per il match tra Sinner e De Minaur
La vittoria di Sinner, tuttavia, è stata accompagnata da un acceso dibattito sui social riguardo la telecronaca di Rai 2. Molti utenti hanno criticato il tono dei commenti, accusando i telecronisti di ironizzare e prendere in giro l’avversario del tennista italiano. Su X (ex Twitter), i commenti non si sono fatti attendere: "Telecronaca Sinner Rai due e Sky: non c’è partita. Rai due il cimitero degli elefanti. Ed io pago il canone"; "Ma voi gliela fate a sentire il commento di Rai 2? Con la mia più grande stima per Panatta (che amo) ma ad ogni palla break di Sinner mi tocco."
Le polemiche sono incentrate sulla scelta dei toni e dei commenti durante le partite molto importanti e su quanto possa essere percepita come poco rispettosa nei confronti degli avversari. Molti fan hanno confrontato le due trasmissioni, sottolineando la superiorità della telecronaca di Sky in termini di professionalità e attenzione al gioco: "…Volevo dire grazie a De Minaur e una nota negativa ai commentatori della RAI. Non si prendono in giro gli avversari…i sorrisini ironici…una brutta pagina di televisione"; e ancora: "…Non mi piace la telecronaca dei due sulla Rai…leggo ad ogni commento una leggera presa in giro di De Minaur…l’avversario si rispetta!!!"; "Rai 2 che si perde l’ace di #Sinner per la pubblicità. Bene ma non benissimo #ATPfinals"
Potrebbe interessarti anche
Musetti-De Minaur, bufera per la telecronaca di Rai 2: "Basta, vado su Sky"
I due telecronisti del secondo canale, Panatta-Fiocchetti, sono stati inondati di cr...
Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna: dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik
Sabato 25 ottobre, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale contro il vincente ...
Sinner su Rai 2, 'gufata' di Panatta ma la telecronaca infiamma il web: "Meglio il boato del pubblico"
Per far sentire meglio i commenti, il cronista abbassava il volume e da casa si perd...
Sinner, colpo di scena di Laila Hasanovic: esce allo scoperto con l’anello (esagerato). Esplodono i rumors
Dopo la vittoria dell'altoatesino contro Ben Shelton, si intensificano le voci sulla...
Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli
Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il ma...
Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals: cosa ha fatto
Un polsino a forma di cuore rivolto verso le tribune, proprio dove la modella danese...
Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto
La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...