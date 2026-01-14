Sinner, figuraccia in Australia e l’attesa (col dubbio) per Laila Hasanovic: cosa succede Il tennista altoatesino è stato eliminato dal dilettante australiano Jordan Smith, che ha poi vinto il Million Dollar One Point Slam: le ultime sulla compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Batosta (indolore) per Jannik Sinner, pronto a tornare in campo per il primo impegno stagionale: gli Australian Open. Nella mattinata di oggi mercoledì 14 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino e numero due al mondo è stato eliminato dal Million Dollar One Point Slam. In seguito a un servizio a rete, a passare è stato il dilettante australiano Jordan Smith, che si è poi aggiudicato a sorpresa il torneo di esibizione (e il milione di dollari in palio). Archiviato il divertissement, ora la testa è al primo Slam della stagione a Melbourne, dove nei prossimi giorni è attesa (forse) anche la compagna Laila Hasanovic. Scopriamo tutti i dettagli.

Sinner fuori dal Million Dollar One Point Slam: la sconfitta clamorosa

Nella mattinata di oggi mercoledì 14 gennaio 2026 alla Rod Laver Arena di Melbourne si è tenuto il Million Dollar One Point Slam, il torneo di esibizione al meglio di un punto (con ‘partite’ senza game né set, composti solo da uno scambio) con in palio ben un milione di dollari australiani. Aperto sia a professionisti che wild card e amatori locali, il torneo è stato vinto da Jordan Smith. Il dilettante australiano ha eliminato a sorpresa anche Jannik Sinner, numero due al mondo, prima di vincere contro Amanda Anisimova (numero 4 al mondo), Pedro Martinez e la finale (con tanto di montepremi) contro Joanna Garland, numero 117 Wta. Sinner ha pagato caro un servizio a rete che, in un torneo alla vittoria di un punto, si è rivelato decisivo: per Jannik si tratta della seconda ‘sconfitta’ (se così si può definire) dopo il match di esibizione contro Carlos Alcaraz. Dopo una giornata tra risate e abbracci coi colleghi, però, ora è tempo di pensare al primo impegno della stagione: gli Australian Open 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando iniziano gli Australian Open 2026: Laila Hasanovic attesa a Melbourne

Archiviato il Million Dollar One Point Slam – come detto – Jannik Sinner si dovrà concentrare sul primo Grande Slam dell’anno. Il tennista altoatesino sogna il tris agli Australian Open (che il ‘rivale’ Carlos Alcaraz invece non ha mai vinto), di scena dal prossimo 18 gennaio a Melbourne. Nella città australiana – vista l’importanza dell’evento – potrebbe arrivare anche Laila Hasanovic. La modella danese e compagna di Sinner non ha dato indizi in merito (sui social, anzi, si è mostrata in Svizzera), ma non è da escludere la sua presenza sugli spalti in Australia a partire dal prossimo weekend.

Potrebbe interessarti anche