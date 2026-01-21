Trova nel Magazine
Sinner-Duckworth, Australian Open: dove vederla, orario e la parolaccia di Jannik contro il rivale

Giovedì 22 gennaio 2026 il tennista altoatesino scende in campo a Melbourne per il secondo turno contro il padrone di casa: diretta tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo impegno e altro ostacolo per Jannik Sinner. Domani giovedì 22 gennaio 2026, infatti, nel secondo turno degli Australian Open il tennista altoatesino affronterà James Duckworth. Dopo il buon esordio contro Gaston, Sinner continua a sognare uno storico tris a Melbourne, ma sul suo cammino troverà il padrone di casa australiano, attualmente numero 88 al mondo. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli

Sinner-Duckworth: dove vederla in diretta tv e streaming (giovedì 22 gennaio 2026)

Dopo il successo all’esordio contro Gaston (6-2, 6-1 prima del ritiro del francese per problemi muscolari), Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno degli Australian Open. Oggi giovedì 22 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino e numero due al mondo sfiderà James Duckworth. In diretta dal centrale di Melbourne, il match sarà visibile in tv sui canali Eurosport – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD – disponibili in streaming (tramite smart tv o dispositivi mobili) per tutti gli abbonati a HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels. Appuntamento alle ore 19:00 locali circa, vale a dire in mattinata a partire dalle ore 9:00 italiane.

  • 9:00 Sinner-Duckworth | in onda su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD; streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels

Australian Open 2026, secondo turno per Jannik Sinner: i precedenti con Duckworth

Dopo i trionfi del 2024 e del 2025 Jannik Sinner sogna una storica tripletta agli Australian Open 2026 (e continua la rincorsa al ‘rivale’ Carlos Alcaraz in vetta al ranking mondiale) ma, sulla sua strada, dovrà fare i contri con il padrone di casa James Duckworth. L’australiano, attualmente numero 88 al mondo, non affronta Jannik da più di quattro anni. L’ultima sfida risale al 2021, quando a Sofia a trionfare fu Sinner. In passato, però, l’australiano è riuscito a mettere in difficoltà il tennista azzurro: sempre nel 2021, in Canada, fu Duckworth a vincere 6-3 6-4 e fare perdere la pazienza a Jannik, in un match passato alla storia per il suo sfogo ("che ca**o ti urli") durante la sfida. I precedenti, al momento, dicono 2-1 per Sinner, che vorrà prendere il largo già domani e raggiungere al terzo turno Alcaraz, che venerdì sarà impegnato contro il francese Moutet.

