Sinner domina ma gli haters non ci stanno, l’attacco social: “Il numero uno più noioso al mondo” La vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti ha alimentato le critiche di alcuni utenti, che hanno accusato Jannik di fare ‘fuggire’ il pubblico degli US Open

Jannik Sinner vince e convince, ma non tutti. Come spesso accade a livello sportivo e non, infatti, il tennista altoatesino numero uno al mondo ha raggiunto la ‘vetta’ attirando su di sé anche le attenzioni (e le critiche) degli haters. La vittoria dominante nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti, per esempio, non è andata giù a vari utenti sui social, che hanno attaccato duramente Jannik. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner e gli haters

Da Michael Jordan a Muhammad Ali fino a Cristiano Ronaldo o Tiger Woods, il destino dei ‘vincenti’ è quello di essere al top e, di conseguenza, portarsi dietro anche tutti i detrattori. Numero uno al mondo del ranking ATP, Jannik Sinner ovviamente non è esente da questa dinamica e deve fare i conti con numerosi haters sempre pronti a riversarsi sui social. Il successo di ieri ai quarti di finale degli US Open nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti, per esempio, ha fatto nuovamente discutere i più critici sul web. Il tennista altoatesino ha dominato in lungo e in largo la sfida (6-1 6-4 6-2 il risultato finale), spezzando sempre il ritmo e togliendo il tempo al connazionale. In pieno stile Sinner, il numero uno al mondo ha schiacciato l’avversario con un gioco superiore ma non certo spettacolare come quello di alcuni colleghi come Carlos Alcaraz.

L’accusa social sul pubblico degli US Open 2025

Secondo alcuni haters (e tifosi avversari) il successo di Jannik Sinner sarebbe anche la causa della ‘fuga’ di pubblico dagli US Open. Vari utenti hanno infatti sottolineato come gli spettatori dell’Arthur Ashe Stadium abbiano lasciato anzitempo il match contro Lorenzo Musetti, parlando addirittura del ‘65% del pubblico fuggito’. L’assurda accusa si è fatta strada sul web, tanto da spingere alcuni a definire Jannik "il numero uno più noioso al mondo", ma non solo; secondo altri utenti il tennista altoatesino sarebbe addirittura la causa del crollo degli introiti Nike (calati del 10% nel 2025). Se da un lato alcuni (pochi) spettatori hanno sì lasciato lo stadio newyorkese dopo due set, dall’altro bisogna sottolineare l’orario – negli USA si gioca di sera – e la partecipazione ‘attiva’ del pubblico americano, che si è infatti distinto anche per il rumore durante i match: "Rumore negli stadi? É un torneo diverso (…) Non è sempre facile concentrarsi al 100%" ha dichiarato lo stesso Sinner, che domani sarà impegnato nella semifinale contro Félix Auger-Aliassime.

