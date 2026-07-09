Sinner-Djokovic a Wimbledon in diretta gratis su Tv8: la decisione di Sky
Domani venerdì 10 luglio 2026 il tennista altoatesino tornerà in campo per la semifinale dello Slam londinese: chi trasmette il match in tv e in streaming
Jannik Sinner a un passo dal sogno. In un cammino tutt’altro che in discesa fin dall’esordio, il tennista altoatesino è approdato in semifinale a Wimbledon 2026, dove affronterà Novak Djokovic. Il sogno, ovviamente, è quello di bissare lo storico successo dello scorso anno nello Slam londinese. Ma chi trasmetterà in diretta tv e streaming l’attesissimo match? Scopriamo tutti i dettagli.
Sinner-Djokovic in chiaro in tv: la scelta di Sky
L’attesa è altissima per la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, una sfida che mette di fronte il numero uno al mondo e il campione serbo in un confronto che non ha mai deluso negli 11 precedenti. Oltre agli aspetti tecnici del match, però, c’è un interrogativo che continua a tenere banco tra gli appassionati: la partita sarà visibile anche in chiaro oppure resterà un’esclusiva per gli abbonati Sky? Il match sarà visibile sulla piattaforma (e in streaming su NOW e SkyGo per tutti gli abbonati), che detiene i diritti su tutte le partite di Wimbledon. Come annunciato da Sky, però, Sinner-Djokovic sarà visibile anche gratis e in chiaro su Tv8. Appuntamento domani venerdì 10 luglio 2026 nel tardo pomeriggio, non prima delle 17:30. Ad aprire il programma sarà infatti il confronto tra Arthur Fery e Alexander Zverev, in diretta dalle 14.30 su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW.
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Il precedente degli Australian Open
Si ripete dunque la situazione agli Australian Open dello scorso gennaio. In quell’occasione la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic era stata trasmessa anche in diretta su Nove, permettendo a milioni di italiani di seguire gratuitamente uno degli appuntamenti più attesi della stagione, riscuotendo inevitabilmente un enorme successo di pubblico e ascolti. La speranza è che Sinner possa raggiungere la finale (al momento il tennista altoatesino è avanti 6-5 nei precedenti con Djokovic, che però ha vinto l’ultimo confronto proprio in Australia); anch’essa sarà infatti trasmessa in chiaro su Tv8 il prossimo 12 luglio.
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