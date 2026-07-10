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Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2026 gratis in tv: dove vederla in chiaro, orario, Jannik 'tradito' da Fognini

Oggi venerdì 10 luglio 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP sfida il campione serbo: match visibile anche in chiaro, canale tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Tra rivincita e sogno. Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Oggi venerdì 10 luglio 2026, infatti, il tennista altoatesino torna in campo e va a caccia del pass per la finale con nel mirino uno storico bis nello Slam londinese. Sul suo cammino, tuttavia, questa volta ci sarà il campione serbo, che quest’anno l’ha già battuto in Australia. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Dove vedere Sinner-Djokovic in diretta tv e streaming (venerdì 10 luglio 2026): canale e orario

In una competizione tutt’altro che in discesa dopo alcuni acciacchi fisici, Jannik Sinner è riuscito ad approdare in semifinale a Wimbledon. Nel pomeriggio di oggi venerdì 10 luglio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà Novak Djokovic a caccia di un posto nella finalissima di questa 139esima edizione dello storico Slam londinese. Vera e propria leggenda di questo sport, il campione serbo è scivolato all’ottavo posto del ranking ATP, ma quest’anno ha già dimostrato di sapere mettere in difficoltà Sinner, numero uno del ranking sconfitto in semifinale agli Australian Open dello scorso gennaio. L’attesa, insomma, è tanta e l’appuntamento è fissato per le 17:30 italiane, al termine della sfida tra Arthur Fery e Alexander Zverev. Il match sarà trasmesso in diretta gratis e in chiaro su Tv8, oltre che sulle reti Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo.

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  • 17:30 Sinner – Djokovic | in onda in chiaro su Tv8 (canale 8 del DT) e su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K); streaming disponibile su NOW e SkyGo

Le parole di Fabio Fognini su Djokovic e Sinner

Questo pomeriggio Jannik Sinner potrà contare ancora una volta sul tifo italiano, da cui però si è ‘chiamato fuori’ il collega Fabio Fognini. In un’intervista a Sportklub, infatti, l’azzurro ha spiegato: "La gente adora Novak ovunque, ma soprattutto qui. Ha vinto 106 partite a Wimbledon ed è stato il miglior giocatore della nostra epoca". Fognini, che conosce bene Djokovic, ha poi aggiunto: "Il mio più grande desiderio è che abbia l’opportunità di vincere un altro Slam". Poi un pensiero per Carlos Alcaraz: "Gli auguro una pronta guarigione", sottolineando che lui e Jannik Sinner "stanno rendendo il nostro sport incredibilmente emozionante. È un vero piacere vederli giocare".

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