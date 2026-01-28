Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette Venerdì 30 gennaio 2026 Jannik affronta il tennista serbo per un posto in finale a Melbourne: canale e orario diretta tv e streaming, come seguire il match

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner accarezza il sogno. Venerdì 30 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino sarà impegnato nella semifinale degli Australian Open, dove se la vedrà con Novak Djokovic. Dopo avere sbrigato la pratica Shelton ai quarti, il numero due al mondo ha nel mirino un posto in finale (dove ci sarà uno tra Alcaraz e Zverev) e uno storico tris allo Slam di Melbourne. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Djokovic: dove vederla in diretta tv e streaming (venerdì 30 gennaio 2026)

Dopo avere liquidato Ben Shelton (battuto 6‑3, 6‑4 e 6-4) ai quarti di finale, Jannik Sinner è pronto per la semifinale degli Australian Open, dove affronterà uno dei più grandi nomi della storia recente del tennis mondiale, Novak Djokovic. Nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026, infatti, il tennista altoatesino troverà sul suo cammino verso la finale e una storica tripletta a Melbourne nientemeno che il serbo, numero 4 del ranking ATP. Il match sarà visibile in diretta in tv sui canali Eurosport – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD – disponibili in streaming (tramite smart tv o dispositivi mobili) per tutti gli abbonati a HBO Max e Discovery+ o DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Stando agli ultimi rumor, inoltre, la sfida tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in chiaro su Nove (e in streaming sul sito ufficiale del canale), anche se dall’emittente non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Appuntamento fissato per venerdì prossimo: lo slot orario non è ancora stato deciso, ma con ogni probabilità sarà quello serale, vale a dire non prima delle ore 9:00 italiane.

9:00 Sinner-Djokovic | in onda su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD (e in chiaro su Nove); streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision o Prime Video Channels

Australian Open 2026, la semifinale di Jannik Sinner: lo scoglio Djokovic e il match in chiaro

A un passo dalla finale, dunque, Jannik Sinner troverà un avversario super come Novak Djokovic, arrivato in semifinale dopo il ritiro di Lorenzo Musetti. Tra i due i precedenti non mancano di certo; il tennista azzurro ha sfidato per ben 10 volte il serbo e il parziale dice 6-4 Sinner. Quella dell’Australian Open 2026 sarà inoltre la quinta semifinale del Grande Slam tra Jannik e Djokovic: il serbo ha vinto la prima a Wimbledon nel 2023, l’italiano tutte le successive.

Il match tra Sinner e Djokovic – come detto – sarò trasmesso anche in chiaro su Nove. Per legge, in caso di presenza di atleti italiani la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia devono essere visibili in chiaro. Gli Australian Open sono invece un’esclusiva Discovery Plus fino al 2031 (quando rientreranno nella legge insieme agli altri re tornei del Grande Slam), ma vista la portata dell’evento la sfida sarà in diretta anche su Nove.

