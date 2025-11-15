Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (15 novembre).

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sarà ancora spettacolo all’Inalpi Arena di Torino: oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur nella semifinale delle ATP Finals. Una sfida che ci consegnerà il nome del finalista di questo torneo, mentre si accende il dibattito tra i tifosi di Alcaraz per la scelta di ‘favorire’ l’altoatesino con una programmazione anticipata. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sul match, dove sarà visibile e l’orario ufficiale di inizio.

Sinner-De Minaur oggi gratis in Tv: dove vederla in chiaro, orario, streaming

La semifinale tra Sinner e De Minaur sarà trasmessa oggi pomeriggio, non prima delle 14:30, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (Canale 203). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2, e per chi preferisce lo streaming, su Rai Play, Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Una copertura totale per il penultimo atto del Torneo dei Maestri, con Sinner che ha nettamente il favore dei precedenti e la speranza di approdare a una finale che farebbe la storia azzurra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vederla in diretta TV : Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 (in chiaro)

: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 (in chiaro) Dove vederla in streaming : SkyGo, Now Tv, Tennis Tv, Raiplay

Orario: non prima delle 14:30

Sinner-De Minaur, semifinale da urlo alle ATP Finals di Torino

Andrà in scena oggi, nel primo pomeriggio, la semifinale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. I favori del pronostico sono ovviamente tutti dalla parte del campione di casa, che potrebbe aggiudicarsi un pass per la finale fissata domenica 16 novembre. Nell’ultimo match dei gironi, Jannik ha superato agilmente Ben Shelton, totalizzando tre vittorie su tre nel round robin del torneo. Ora però la posta in gioco si alza, e se l’altoatesino dovesse confermare i pronostici, è probabile che ad attenderlo, nella finalissima, ci sarà il grande rivale Carlos Alcaraz.

Le proteste social dei tifosi spagnoli

Proprio i fan di Alcaraz, nelle scorse ore, hanno sollevato una polemica social a proposito degli orari stabiliti per i match di oggi. Secondo gli iberici, la scelta di piazzare Jannik nel primo pomeriggio sarebbe alquanto sospetta, perché garantirebbe al giocatore italiano più ore di riposo in caso di vittoria prima del match in finale. Alcaraz, invece, scenderà in campo per la semifinale alle 20:30, e i tempi di recupero per lui sarebbero davvero proibitivi. La giustificazione degli organizzatori del torneo però è chiara: la partita di Carlos è fissata stasera per dare modo al suo rivale, Auger-Aliassime, che ieri sera ha superato Zverev, di recuperare appieno prima dell’incontro.

In Italia, invece, la lettura è più ‘colorata’ e ironica: c’è chi vede dietro la scelta la manovra della Rai, che avrebbe preferito evitare lo scontro diretto tra il golden boy Sinner (in diretta su Rai 2) e il varietà del sabato sera, Ballando con le Stelle. D’altronde, il precedente del 2023 insegna: la semifinale serale tra Sinner e Medvedev aveva tolto a Milly Carlucci milioni di spettatori in una volta sola.

Potrebbe interessarti anche