Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna: dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik Sabato 25 ottobre, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale contro il vincente della sfida Musetti-Zverev. Jannik ha sempre battuto l'australiano nei precedenti 11 match.

Oggi, sabato 25 ottobre, Jannik Sinner affronta Alex De Minaur nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna. L’azzurro punta a conquistare un posto in finale dopo aver superato Altmaier, Cobolli e Bublik senza cedere neanche un set. Di fronte avrà l’australiano De Minaur, che ha eliminato Rodionov, Misolic e Berrettini, ma che non è mai riuscito a battere Jannik nei precedenti undici incontri.

Dove vedere Sinner-De Minaur oggi in diretta TV e streaming: canale, orario

La semifinale Sinner-De Minaur sarà trasmessa oggi in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e sarà disponibile in streaming per gli abbonati tramite Sky Go e NOW TV. Non ci sarà possibilità di vederla in chiaro.

Orario: sabato 25 ottobre, non prima delle ore 15

sabato 25 ottobre, non prima delle ore 15 Canale TV: Sky Sport Tennis

Sky Sport Tennis Streaming: Sky Go e NOW

Il match: Sinner in cerca della finale

Sinner cerca la sua seconda finale a Vienna, dopo il successo conquistato nel 2023. L’azzurro arriva alla semifinale con un servizio impeccabile e la fiducia accumulata nelle vittorie contro Altmaier, Cobolli e Bublik. De Minaur, pur avendo superato tre turni con autorità, dovrà affrontare un Sinner in grande forma che parte con tutti i favori del pronostico. Chi passerà questo turno affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev (in programma dopo il match dell’altoatesino) nella finale di domenica 26 ottobre. Le possibilità di vedere a Vienna una finale tutta italiana sono concrete.

Chi è Alex De Minaur, rivale di Sinner a Vienna

Alex De Minaur è un tennista australiano nato il 17 febbraio 1999 a Sydney. Grazie alle a doti come velocità e un ottimo rovescio, ha raggiunto il suo miglior ranking ATP al numero 6 nel luglio 2024. Ha vinto 10 titoli ATP, tra cui i prestigiosi tornei ATP 500 di Acapulco nel 2023 e 2024, e Washington nel 2025. Nel 2024, è diventato il primo australiano a qualificarsi per le Nitto ATP Finals in singolare dal 2004. De Minaur è noto per il suo stile di gioco solido e la sua capacità di recuperare colpi difficili, rendendolo un avversario temibile per chiunque.

De Minaur e la ‘maledizione’ contro Jannik Sinner

De Minaur soffre di una vera e propria ‘maledizione’ contro Sinner. Il bilancio tra i due infatti è completamente a favore di Jannik: undici incontri giocati, undici vittorie. L’ultimo confronto risale alla semifinale di Pechino, vinta da dall’italiano in tre set. La striscia positiva del classe 2001 evidenzia la superiorità tecnica e mentale nei confronti dell’avversario, che in carriera ha strappato appena due set all’azzurro.

Le polemiche e l’arrivo di Laila Hasanovic

Nei giorni scorsi Sinner è stato al centro delle polemiche per aver rinunciato a partecipare alla Coppa Davis, scelta che ha sollevato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, causandogli anche un attacco diretto di Bruno Vespa. "Accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere": così ha provato a spegnere le polemiche Il tennista altoatesino, che nelle prossime settimane parteciperà al torneo di Parigi Bercy prima di chiudere la sua stagione alle Atp Finals di Torino. In questo periodo delicato, a Vienna al suo fianco c’è la fidanzata Laila Hasanovic, che è arrivata per supportarlo e ha avuto l’occasione di conoscere per la prima volta i genitori di Jannik.

