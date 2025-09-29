Sinner–De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Pechino: dove vederla e orario. La polemica di Jannik Martedì 30 settembre 2025 il tennista altoatesino va a caccia della terza finale consecutiva contro l’australiano numero 3 del seeding: canale e streaming

Jannik Sinner va a caccia della terza finalista consecutiva. Domani martedì 30 settembre 2025, infatti, il tennista altoatesino numero 2 al mondo se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, terza testa di serie del seeding. La semifinale dell’ATP 500 di Pechino andrà in scena in mattinata. Scopriamo dove e quando vedere il match e tutti i dettagli.

China Open, Jannik Sinner contro Alex De Minaur: la semifinale di Pechino

Dopo i brucianti KO a Cincinnati e agli US Open, Jannik Sinner cerca il riscatto in un eventuale, ennesimo, atto finale contro Carlos Alcaraz. Sbrigate le pratiche Čilić ai sedicesimi, Atmane agli ottavi e infine Maroszan ai quarti, domani il tennista altoatesino sarà impegnato nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino contro Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Domani martedì 30 settembre, infatti, Sinner si giocherà l’accesso alla finale del China Open 2025, dove troverà il norvegese Ruud o il rivale di sempre, Carlos Alcaraz, tornato in vetta al ranking con il successo di New York. L’inizio del match è previsto in mattinata non prima delle 8:00 italiane, ma l’orario preciso è ancora da definire.

I precedenti tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sorridono al tennista italiano numero 2 al mondo, che in 10 incontri non ha mai perso. L’ultima sfida risale agli Australian Open 2025, quando Sinner si impose con 6-3, 6-2, 6-1 ai quarti di finale del torneo vinto poi in finale contro Zverev. Domani, tuttavia, non sarà facile anche e soprattutto per il cemento di Pechino, di cui Jannik si è già lamentato dopo il successo ai quarti: "Era difficile oggi cambiare velocità. Questi campi sono unici e lenti, è difficile ottenere punti".

Quando e dove vedere Sinner–De Minaur in tv e in streaming (martedì 30 settembre 2025)

La semifinale del China Open 2025 si terrà nella giornata di martedì 30 settembre 2025. L’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur andrà in scena presumibilmente in mattinata non prima delle 8:00 italiane, ma l’orario preciso è ancora da definire.

Il match dell’ATP 500 di Pechino si terrà al Capital Group Diamond Stadium della capitale cinese e in tv sarà un’esclusiva Sky Sport. Nello specifico sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e per tutti gli abbonati sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.

