Sinner, colpo di scena di Laila Hasanovic: esce allo scoperto con l’anello (esagerato). Esplodono i rumors Dopo la vittoria dell'altoatesino contro Ben Shelton, si intensificano le voci sulla nuova fidanzata del tennista. E a far parlare è sopratutto un gioiello. Ecco i dettagli.

Jannik Sinner esce vincitore dall’ultimo match dei gironi alle ATP Finals, portando a casa in due set la partita contro l’americano Ben Shelton. Ma tutte le attenzioni dei fan, come spesso è accaduto in questi giorni, finiscono ancora una volta sulla giovane fidanzata Laiala Hasanovic, ormai presenza fissa sugli spalti. Durante la sua prima apparizione all’Inalpi Arena, la modella danese aveva sfoggiato un anello di diamanti ‘sospetto’, scatenando subito i rumors. E oggi la dolce metà di Sinner si è ripetuta, mostrando di nuovo quello che potrebbe essere un indizio importante sullo stato della sua relazione con Jannik. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sinner, il trionfo con Shelton e l’anello di Laila Hasanovic

Tra un dritto micidiale e una palla corta al bacio, anche oggi le telecamere si sono posate a ripetizione sul viso angelico di Laila Hasanovic. La nuova fidanzata di Sinner, infatti, era presente in tribuna al match dell’altoatesino contro Ben Shelton, vinto poi agilmente con il punteggio di 6-3 7-6. Laila sembra ormai una presenza fissa nel box del tennista, anche se continua a comportarsi in maniera estremamente contenuta (fin troppo, secondo l’opinione di molti tifosi). Ma il punto è che la relazione tra i due appare forte, solidissima, e potrebbe avere già raggiunto, per così dire, lo step successivo.

O almeno, questa è l’ipotesi che circola online in queste ore, soprattutto a causa di un enorme anello di diamanti mostrato da Laila alle Finals. La Hasanovic lo indossava già durante il primo match di Jannik, e anche oggi gli osservatori più attenti lo hanno visto scintillare al dito della modella. Per di più, lei stessa ha voluto sfoggiare il gioiello all’interno di una storia Instagram sul suo profilo. C’è allora chi ipotizza che l’anello sia un dono speciale di Jannik. E addirittura chi crede che si possa trattare di un anello di fidanzamento. Ma su questa eventualità noi sospendiamo il giudizio. In attesa che sia la coppia, eventualmente, a fare il grande annuncio.

Il prossimo incontro di Sinner alle ATP Finals

Liquidata la ‘pratica’ Shelton, domani Sinner affronterà in semifinale l’australiano De Minaur. I precedenti tra i due sono tutti a favore dell’altoatesino, ma il match non sarà comunque una passeggiata. Quel che è certo, è che Laila Hasanovic sarà sugli spalti a tifare per il nostro campione, mentre chi vorrà seguirlo in tv potrà collegarsi comodamente su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, oppure in chiaro, su Rai 2, a partire dalle ore 14.30.

