Sinner-Cobolli, Atp Vienna oggi in diretta TV: canale, orario e quel ‘vizio’ di Jannik nei derby italiani Ecco quando e dove seguire proprio oggi - giovedì 23 ottobre – il match tra il campione altoatesino e il tennista romano all'Atp 500 di Vienna.

Nella giornata di oggi, Jannik Sinner scenderà di nuovo in campo agli Atp 500 di Vienna per sfidarsi agli ottavi di finale contro il connazionale Flavio Cobolli. Se, da un lato, il campione altoatesino ha superato facilmente il match contro il tedesco Daniel Altmaier, dall’altro lato il tennista romano ha battuto brillantemente il ceco Tomas Machac. Il derby azzurro di oggi è dunque attesissimo, così come è alta l’attesa per la performance di Jannik che, fino ad ora, non ha mai perso una partita contro i connazionali a livello Atp. Vediamo nel dettaglio come, dove e quando seguire il match di oggi.

Sinner vs Cobolli a Vienna: dove vederla in TV in chiaro (gratis) e in streaming

Il match Jannik Sinner-Flavio Cobolli sarà trasmesso proprio oggi, giovedì 23 ottobre, in diretta su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Now, Sky Go, e Tennis TV (anche gratuitamente dopo la necessaria registrazione). La sfida inizierà non prima delle ore 17.30, e per i due tennisti connazionali sarà il primo vero incontro in carriera. La mancanza di precedenti rende il match ancora più atteso.

Sinner-Cobolli, dove vederla in TV: Sky Sport

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis)

Orario: non prima delle 17.30

Chi è Flavio Cobolli: l’avversario di Sinner all’Atp 500 di Vienna

Flavio Cobolli, classe 2002, è un tennista romano attualmente numero 3 tra i giocatori italiani e numero 17 al mondo. Nel 2025 ha vinto i suoi primi due titoli ATP al Țiriac Open di Bucarest e all’Hamburg Open, e ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, a Wimbledon. Nello stile sul campo, Cobolli è noto per il suo gioco aggressivo, nel quale predilige colpi da fondo campo. La sua superficie preferita è la terra battuta.

Jannik Sinner e quel ‘vizio’ nei derby italiani

E a poche ore da un nuovo derby azzurro, impossibile non buttare un occhio ai precedenti e a quel ‘vizietto’ di Sinner che ormai è noto a tutti. Il tennista altoatesino ha infatti affrontato già 16 volte avversari italiani in partite ufficiali, portando a casa nientepopodimeno che 16 vittorie su 16. Insomma, Sinner ha il vizio di vincere quando si ritrova ad affrontare un connazionale, indipendentemente dal torneo e dall’età. Il primo azzurro affrontato da Sinner nel circuito maggiore, quando aveva solo 19 anni, è stato Stefano Travaglia, mentre il match più recente è stato quello contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale dello Us Open 2025. Un vizio che porterà avanti? Lo scopriremo nel match di oggi.

