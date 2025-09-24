Sinner-Cilic in diretta TV China Open: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Roger Federer L'altoatesino tornerà in campo nell'ATP 500 di Pechino, dopo la delusione della sconfitta con Alcaraz agli US Open. Mentre il suo 'collega' svizzero lancia una frecciata.

Jannik Sinner torna in campo e lo fa da protagonista assoluto. Al China Open 2025 di Pechino, l’altoatesino partirà da testa di serie numero 1 e debutterà contro un avversario che ha segnato la storia recente del tennis, il croato Marin Cilic. Match delicato, non solo perché è il primo dopo la beffa allo US Open contro Alcaraz, ma anche perché l’azzurro difende i punti della finale conquistata lo scorso anno nello stesso torneo. E intanto la leggenda Roger Federer, ospite di un noto podcast, non ha perso tempo e ha lanciando una bordata clamorosa al tennista italiano. Ecco i dettagli.

Sinner-Cilic, tutto sull’esordio del tennista italiano al China Open

Il torneo ATP 500 di Pechino si giocherà dal 25 settembre al 1° ottobre 2025, e vedrà il debutto di Sinner alla sua prima uscita ufficiale dopo la disfatta di New York. Scalzato al vertice del ranking ATP da Carlos Alcaraz, ora Jannik ha la possibilità di rifarsi partendo da un primo turno abbordabile (che però potrebbe nascondere insidie). L’altoatesino affronterà subito il veterano Marin Cilic, e se dovesse vincere, il suo percorso potrebbe essere il seguente:

1° turno : Marin Cilic

: Marin Cilic 2° turno : Zhang Zhizhen (wild card di casa) o un qualificato

Quarti di finale (ipotetici): Karen Khachanov

Semifinale (possibili avversari): Alex de Minaur o Jakub Mensik.

Gli altri italiani, compreso Lorenzo Musetti, saranno tutti dall’altro lato del tabellone. Quindi un derby azzurro sarebbe possibile solamente in finale. Sinner, intanto, va a caccia del terzo titolo stagionale, che sarebbe anche il secondo su cemento dopo l’Australian Open.

La bordata di Federer su Sinner e Alcaraz

Mentre Sinner si prepara all’esordio, fanno discutere parecchio le parole di Roger Federer, intervenuto nel podcast Served with Andy Roddick con una serie di bordate inattese. I direttori dei tornei, secondo il campione svizzero, "hanno rallentato consapevolmente i campi per favorire finali Sinner-Alcaraz. Un giocatore più debole deve colpire colpi straordinari per battere Jannik, mentre se ci fosse una superficie più veloce potrebbe bastare un po’ di tempismo e non solo la potenza".

Federer, da sempre critico verso l’omologazione delle superfici, ha invitato gli organizzatori a riportare più diversità nel calendario per mettere realmente alla prova i migliori: "Io vorrei vedere Sinner e Alcaraz giocare su campi più veloci e poi ritrovarsi su uno lento, per dover cambiare di più il proprio tennis. Ora invece tutti i tennisti giocano allo stesso modo ovunque. Questo perché i direttori dei tornei hanno impostato la stessa velocità sia per la pallina che per il campo, quindi ogni settimana è praticamente la stessa. Non c’è molta differenza, a livello di gioco, a passare da Wimbledon agli Us Open".

Che si tratti di una frecciata a Sinner (e Alcaraz), o di un’osservazione nostalgica, il dibattito aperto da Federer è destinato a far discutere a lungo. Ma quel che è certo, ora, è che il China Open 2025 sarà il primo banco di prova per capire se Sinner riuscirà a reagire con carattere dopo la batosta newyorkese.

Dove vedere Sinner-Cilic in TV e streaming

Gli appassionati italiani potranno seguire il debutto di Sinner al China Open in diretta TV su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming, su Sky Go, NOW TV e Tennis TV, così da non perdere neppure uno scambio dell’azzurro impegnato a Pechino. Al momento, l’orario ufficiale del match di primo turno contro Cilic non è ancora stato confermato, ma verrà comunicato presto con il programma aggiornato dalla federazione ATP.

