Sinner, chi è il papà Hanspeter: il nuovo lavoro con Jannik e il rapporto con Laila Hasanovic Dopo avere lasciato il rifugio in cui lavorava da più di vent’anni è diventato il cuoco personale del figlio, seguendolo in giro per il mondo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Avendo deciso di non prendere parte alla Coppa Davis, Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di meritato riposo dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino. Mentre a Bologna l’Italia è volata in semifinale trascinata da Berrettini e Cobolli, infatti, il tennista altoatesino si trova in un resort tedesco all’insegna dell’extra-lusso a Salò, sul Lago di Garda, per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Con lui anche il padre Hanspeter; scopriamo tutta la sua storia.

Jannik Sinner, chi è il padre Hanspeter

Nata nel 1964 a Sesto Pusteria, piccolo borgo in Trentino Alto Adige, Hanspeter Sinner ha lavorato per tantissimi anni come capo cucina del Rifugio Fondavalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina, insieme alla moglie Siglinde che si occupava della sala. Nel 2022 ha deciso di lasciare il rifugio per seguire il figlio Jannik in giro per il mondo come cuoco personale, occupandosi della sua alimentazione. Raramente, infatti, Hanspeter si perde un torneo o una delle imprese di Jannik, dallo storico trionfo di Wimbledon al primo successo nelle ATP Finals. Insieme a Siglinde ha anche un altro figlio adottivo, Mark, nato nel 1998 a Rostov e arrivato dalla Russia quando i due pensavano di non potere avere figli; oggi è istruttore dei Vigili del Fuoco. Hanspeter Sinner vive ancora a Sesto Pusteria, dove gestisce una casa vacanze ("Haus Sinner") composta da sei appartamenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con Laila Hasanovic e le vacanza col figlio Jannik

Dopo la rottura con Anna Kalinskaya, dalla scorsa primavera Jannik Sinner ha una relazione con Laila Hasanovic. I due hanno sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo le rispettive vite private e la propria famiglia. Laila è stata ‘pizzicata’ insieme ai genitori di Jannik, lo scorso ottobre a Vienna, quando Siglinde e Hanspeter hanno ‘accolto’ in famiglia la modella conoscendola in tribuna al torneo Open. Assente a Torino per assistere al trionfo del figlio alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz, invece, Hanspeter ha recuperato il tempo perduto col figlio trascorrendo con lui i primi giorni di vacanza a Salò, sul Lago di Garda. Dopo una breve tappa a Sesto Pusterla Jannik volerà a Dubai, dove terrà la preparazione fisica in vista della prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche