Sinner-Cerundolo, Roland Garros oggi in diretta TV: orario (assurdo), canale e polemiche. Lo svantaggio di Jannik Secondo turno a Parigi: Sinner sfida Cerundolo oggi dalle ore 12, tra allarme caldo e polemiche. Niente diretta gratis su Nove (per ora): ecco dove vedere il match.

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Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros con un obiettivo che ormai è diventato quasi un’ossessione sportiva: conquistare l’unico Slam che ancora manca nella sua bacheca. Dopo aver dominato sul cemento e aver trionfato agli Internazionali di Roma, il numero uno del mondo sogna ora di prendersi anche Parigi. Un anno fa il trofeo gli sfuggì in maniera dolorosissima: nella finale contro Carlos Alcaraz, poi vinta dallo spagnolo, l’altoatesino arrivò a un passo dal trionfo ma non riuscì a sfruttare tre match point in una sfida rimasta nella memoria degli appassionati. Stavolta lo scenario è diverso. Alcaraz non è presente al torneo per infortunio e l’attenzione mediatica è tutta concentrata su Sinner, atteso oggi – giovedì 28 maggio 2026 – dal secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Ma oltre all’aspetto sportivo, attorno a Jannik si continua a parlare anche di altro: dal caldo estremo che sta colpendo Parigi alle polemiche sull’orario scelto dagli organizzatori, fino alle indiscrezioni sentimentali che riguardano la sua relazione con la modella Laila Hasanovic.

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Sinner-Cerundolo al Roland Garros: dove vedere il match in diretta TV

La sfida Sinner-Cerundolo è in programma giovedì 28 maggio sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros. Il match aprirà il programma della giornata e inizierà non prima delle ore 12. Per il campione italiano si tratta del secondo incontro nel torneo dopo il debutto vincente contro il francese Clement Tabur. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario più insidioso, specialista della terra rossa e reduce da un buon momento di forma.

La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Eurosport e sarà disponibile per gli abbonati sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. La diretta streaming sarà visibile tramite le relative applicazioni su smartphone, tablet, computer e smart tv.

Orario: giovedì 28 maggio, non prima delle ore 12

giovedì 28 maggio, non prima delle ore 12 Campo: Philippe Chatrier

Philippe Chatrier Diretta TV: Eurosport

Eurosport Diretta streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision, Prime Video

Sinner-Cerundolo si vedrà gratis in chiaro?

Al momento la partita tra Sinner e Cerundolo non sarà trasmessa gratis in chiaro. I diritti televisivi del Roland Garros appartengono infatti al gruppo Warner Bros. Discovery Italia, che segue il torneo attraverso Eurosport e le piattaforme dedicate agli abbonati. Per vedere i match del torneo francese è quindi necessario avere un abbonamento a HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision oppure Prime Video Channels.

Nonostante questo, gli appassionati continuano a sperare in una possibile apertura in chiaro almeno per le fasi finali del torneo parigino. Lo scorso anno, infatti, la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz venne trasmessa gratuitamente sul Nove, scelta che portò davanti alla tv milioni di spettatori italiani portando l’emittente a toccare il 27,4% di share (3 milioni e 612mila spettatori) e addirittura il 38% (più di 5 milioni di spettatori) con il simulcast di Eurosport. Per questo motivo non viene esclusa la possibilità che Warner Bros. Discovery possa replicare l’operazione anche in questa edizione, soprattutto se Jannik dovesse arrivare fino in fondo al torneo.

Polemiche sull’orario del match: caldo record e accuse agli organizzatori

In Francia, intanto, continua l’allarme caldo. Le temperature previste a Parigi nelle prossime ore potrebbero superare i 35 gradi e il match programmato a mezzogiorno rischia di trasformarsi in una vera prova di resistenza fisica. Molti osservatori hanno sottolineato come l’orario scelto per Sinner sia particolarmente delicato. Nel turno precedente il tennista azzurro aveva giocato in serata, in condizioni climatiche decisamente più favorevoli. Questa volta invece dovrà affrontare il momento più caldo della giornata, con sole pieno e afa intensa. Sui social sono già esplose le polemiche. C’è chi parla di semplice coincidenza e chi invece sospetta una decisione penalizzante nei confronti del numero uno del ranking ATP. Alcuni tifosi hanno addirittura ipotizzato un "complotto" degli organizzatori contro Sinner, teoria che sta facendo molto discutere online.

Il tema del caldo, del resto, non è secondario. In passato Jannik ha già accusato problemi fisici in condizioni climatiche estreme, come accaduto a Cincinnati e agli Australian Open. Per questo motivo cresce l’attenzione sulle sue condizioni durante il match contro Cerundolo, specialista della terra battuta e abituato a lunghe battaglie sotto il sole.

Laila Hasanovic accanto a Sinner (con l’anello): il rumor sulle nozze

Fuori dal campo, continua anche il momento d’oro della relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. La modella danese di origini bosniache è ormai presenza fissa accanto al campione italiano da oltre un anno e negli ultimi mesi il loro rapporto sembra essere diventato sempre più serio.

Al momento, però, Laila non è stata vista a Parigi e non risultano annunci ufficiali sulla sua presenza sugli spalti del Philippe Chatrier per il match contro Cerundolo. Una situazione che lascia quindi aperta ogni possibilità, tra chi la dà lontana dai riflettori del torneo e chi invece non esclude un arrivo a sorpresa. A rendere il tutto ancora più chiacchierato c’è anche il dettaglio dell’anello mostrato di recente da Laila, che ha alimentato speculazioni e ipotesi su un possibile matrimonio imminente, una suggestione amplificata dalla recente apparizione della modella a Cannes, dove ha sfilato sul red carpet con un look total white quasi da sposina che ha scatenato le suggestioni dei media. Rumor, va sottolineato, mai confermati dai diretti interessati. Resta quindi una sola domanda sospesa: Laila sarà davvero a Parigi nei prossimi giorni per sostenere Jannik dal vivo? Una sua eventuale apparizione tra gli spalti del Roland Garros basterebbe a riaccendere immediatamente il gossip e a catalizzare ulteriormente l’attenzione su Sinner, dentro e fuori dal campo.

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