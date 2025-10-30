Trova nel Magazine
Sinner-Cerundolo, ottavi ATP Parigi: dove vederla in diretta TV, orario ufficiale, il miracolo di Jannik

Oggi giovedì 30 ottobre 2025 il tennista altoatesino punta ai quarti del Masters 1000, che in caso di trionfo gli restituirebbe il numero 1: canale e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner torna subito in campo e mette nel mirino la vetta del ranking. Oggi giovedì 30 ottobre 2025, infatti, il tennista altoatesino affronterà Francisco Cerundolo negli ottavi di finale dell’ATP di Parigi. In caso di vittoria dell’ultimo Masters 1000 della stagione, Sinner può riconquistare il numero 1 nel ranking mondiale. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Cerundolo: dove vederla oggi in diretta tv e streaming (giovedì 30 ottobre 2025)

Dopo l’esordio vincente contro Zizou Bergs (6-4, 6-2) di ieri nel secondo turno, per Jannik Sinner è già tempo di ottavi di finale a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Oggi giovedì 30 ottobre 2025, infatti, il tennista altoatesino se la vedrà con Francisco Cerundolo; in palio ci sono i quarti di finale. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky: sarà dunque possibile seguire Sinner-Bergs in diretta tv sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro. Orario d’inizio in serata, previsto non prima delle ore 19:00.

  • Sinner – Cerundolo | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), streaming disponibile su NOW e SkyGo

ATP Parigi 2025, la chance di Jannik: può già tornare numero 1 al mondo

Dopo il trionfo nell’ATP 500 di Vienna per Jannik Sinner l’ultimo Masters 1000 della stagione di scena a Parigi può rappresentare un’occasione unica. L’esordio contro Bergs, infatti, è stato positivo, a contrario di quello di Carlos Alcaraz – numero 1 al mondo – sconfitto inaspettatamente da Norrie. Jannik può così rimettere la vetta del ranking nel mirino: se dovesse vincere l’ATP di Parigi, infatti, il tennista altoatesino riconquisterebbe il primo posto (almeno fino al prossimo 3 novembre, quando scadranno i 1500 punti delle ATP Finals del 2024), uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa. Sulla sua strada, però, stasera Sinner troverà Cerundolo, numero 21 al mondo affrontato cinque volte in passato: i precedenti dicono 3 a 2 per l’italiano, che nell’ultima sfida a Roma dello scorso maggio si impose con il punteggio di 7-6, 6-3.

Programmi

