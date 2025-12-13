Sinner, nuova bufera: all’estero sono sconvolti. E Laila Hasanovic torna alla normalità senza Jannik
Nonostante trionfi straordinari nel 2025, Sinner viene sorpassato da Musetti in Italia: all’estero sono increduli e la decisione lascia tutti senza parole.
È scoppiata una (quasi) nuova bufera nel mondo del tennis italiano: Jannik Sinner, fresco di una stagione sorprendente con sei titoli tra cui Australian Open e Wimbledon, si è visto soffiare un riconoscimento prestigioso in patria, lasciando tutti a bocca aperta. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media esteri, che non hanno nascosto la loro incredulità di fronte a quella che molti definiscono una scelta "sorprendente". A quanto pare, La Gazzetta dello Sport ha attribuito il titolo di Atleta dell’Anno a Lorenzo Musetti. Intanto, la fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, dopo un breve periodo di vacanza trascorso con lui, è tornata alla sua quotidianità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Jannik Sinner ‘sorpassato’ da Lorenzo Musetti: incredulità dall’estero
La Gazzetta dello Sport ha assegnato il titolo di Atleta dell’Anno a Lorenzo Musetti e non a Jannik Sinner: "Com’è possibile?", vi starete chiedendo voi con un certo stupore. Be’, questa decisione ha lasciato senza parole anche i media all’estero, che non hanno perso tempo a manifestare il loro stupore. Tra questi, il sito spagnolo as.com ha appreso con molto stupore la decisione de La Gazzetta dello Sport ignorando il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, e titolando: "Sinner disprezzato in patria". Insomma, neanche fuori dall’Italia hanno preso bene questa cosa e, come c’era da aspettarsi, si è creato un certo clamore.
Nel 2025, Sinner ha vinto sei titoli, tra cui Australian Open, Wimbledon e ATP Finals, ed è arrivato in finale a Roland Garros e US Open, sconfitto da Carlos Alcaraz. Musetti, invece, numero 8 ATP, non ha conquistato alcun torneo, raggiungendo solo alcune finali e qualificandosi per le ATP Finals grazie al forfait di Djokovic, senza superare la fase a gironi. Nonostante la differenza di risultati, il premio è andato a Musetti, suscitando scalpore anche a livello internazionale.
Laila Hasanovic torna alla sua vita dopo la vacanza con Sinner
Di recente, la bellissima Laila Hasanovic ha condiviso sui social foto da Dubai insieme al fidanzato Jannik Sinner, per godersi qualche momento di relax e pura spensieratezza dopo gli impegni del tennista. Tuttavia, da qualche giorno è tornata a Copenaghen, mentre Jannik è rimasto a Dubai per prepararsi alla stagione 2026. L’obiettivo è concentrarsi sull’Australian Open, dove difenderà il titolo e cercherà di sfidare il numero uno mondiale, Carlos Alcaraz. Nelle scorse ore, Hasanovic ha pubblicato diversi reel in cui si allena intensamente. Un ritorno alla sua quotidianità, alla sua vita di tutti i giorni. Nel frattempo, l’attenzione mediatica sul tennista italiano resta alta.
