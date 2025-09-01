Trova nel Magazine
Sinner-Bublik oggi in diretta TV, US Open: dove vederla in chiaro, orario, la richiesta del rivale di Jannik

Il numero 1 al mondo sfiderà l'atleta kazako all'1 di notte (ora italiana), tra lunedì 1° e martedì 2 settembre: ecco come e dove vedere la partita.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

La vittoria in rimonta contro Shapovalov è già passato. Ora Jannik Sinner si prepara per affrontare Aleksandr Bublik agli ottavi di finale dello US Open. Il campione azzurro, numero 1 al mondo, sfiderà l’atleta kazako, testa di serie numero 23, che ancora non ha perso un turno al servizio da inizio Slam. I due si sono già battuti ben sei volte: 4-2 i precedenti in favore per l’italiano che ha perso l’ultimo confronto. Adesso, il 28enne, reduce dalla vittoria contro Tommy Paul al terzo turno, giocherà contro Sinner sul centrale Arthur Ashe, all’1 di notte (ora italiana), tra lunedì 1° e martedì 2 settembre. Vediamo tutti i dettagli e come seguire il match in Tv.

Sinner-Bublik, dove vedere in Tv gli ottavi di finale dello US Open

Lo scontro tra Sinner e Bublik aprirà il programma serale di lunedì 1° settembre agli US Open. Il campo sarà quello di Arthur Ashe (New York), e la partita si disputerà all’1 di notte italiana, tra lunedì 1° e martedì 2 settembre, anche se il match potrebbe subire qualche slittamento se le sfide precedenti dovessero andare per le lunghe. Tutto sarà trasmesso in chiaro (e gratuitamente) su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, e gli ottavi di finale andranno in onda anche su Sky Sport Uno (canale 201), riservato però agli abbonati della piattaforma. Inoltre, sarà visibile su Sky Go, NOW, SuperTenniX (gratuito per i tesserati FITP), e sul portale ufficiale di SuperTennis.

Aleksandr Bublik: "Spero di non giocare alle 11 di mattina"

Saranno le 19 (l’1 di notte in Italia) quando Sinner e Bublik si scontreranno sul campo newyorkese di Arthur Ashe, e proprio sull’orario della partita, il tennista kazako aveva espresso le sue paure: "Sarà dura, davvero dura. In un match di 5 set non l’ho mai battuto, proverò a giocarmi le mie chance. Ora devo recuperare, spero di non giocare alle 11 di mattina". La dichiarazione, riportata dall’AdnKronos, risale a subito dopo la vittoria della testa di serie numero 23, contro Paul, nel match che si è chiuso domenica 31 agosto, e se la sfida con Sinner si fosse giocata lunedì mattina, avrebbe avuto solo una trentina di ore per recuperare.

Sinner-Bublik, i precedenti in campo: sei gli scontri tra loro

Gli ottavi di finale dello US Open di stanotte non sono certo il primo scontro tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik. I due tennisti si sono già affrontati sei volte: 4-2 i precedenti in favore per l’azzurro, perdente nell’ultimo confronto ad Halle.

I precedenti

2021 – Dubai (R32): Sinner b. Bublik 2-6, 7-6, 6-4
2021 – Miami (QF): Sinner b. Bublik 7-6, 6-4
2023 – ‘s-Hertogenbosch (R16): Sinner b. Bublik 6-4, 6-2
2023 – Halle (QF): Bublik b. Sinner 7-5, 2-0 ret.
2025 – Roland Garros (QF): Sinner b. Bublik 6-1, 7-5, 6-0
2025 – Halle (R16): Bublik b. Sinner 3-6, 6-3, 6-4

