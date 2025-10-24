Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic
Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna che vedranno protagonista il campione altoatesino.
Proprio oggi, venerdì 24 ottobre, Jannik Sinner scenderà in campo per una delle sfide più attese del torneo Atp 500 di Vienna. I quarti di finale vedranno il campione altoatesino sfidare il kazako Alexander Bublik, uno dei pochi tennisti in gara che potrebbe veramente dargli del filo da torcere. Ricapitolando i risultati degli ultimi giorni, Jannik Sinner ha trionfato contro il tedesco Daniel Altmaier e l’azzurro Flavio Cobolli. Di contro, Alexander Bublik ha battuto abilmente il cileno Alejandro Tabilo e l’argentino Francisco Cerundolo. Quello di oggi sarà dunque un vero scontro tra titani verso la semifinale: ecco nel dettaglio quando e dove seguirlo.
Sinner vs Bublik agli Atp di Vienna: dove vederla in TV in chiaro (gratis) e in streaming
Il match Jannik Sinner-Alexander Bublik sarà trasmesso proprio oggi, venerdì 24 ottobre, in diretta su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Now, Sky Go, e Tennis TV (anche gratuitamente dopo la necessaria registrazione). La sfida tra il campione italiano e il tennista kazako sarà la terza in programma oggi, e per questo inizierà non prima delle ore 17.30.
Sinner-Cobolli, dove vederla in TV: Sky Sport
Dove vederla in streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis)
Orario: non prima delle 17.30, terzo match in programma
Chi è Alexander Bublik: l’avversario di Sinner ai quarti dell’Atp 500 di Vienna
Alexander Bublik, nato nel 1997 a Gatchina, in Russia, ma naturalizzato kazako dal 2016, è diventato un tennista molto celebre non solo per il suo talento naturale, ma anche per il suo spirito ribelle e anticonformista. Nel 2023 ha vinto il prestigioso torneo di erba del Halle Open e, a seguire, ha conquistato il suo primo titolo ATP-250 al torneo di Open Sud de France 2024 (Montpellier). Tra le ultime vittorie ricordiamo anche il titolo agli Swiss Open Gstaad 2025 (la sua prima vittoria su terra battuta) e agli il Hangzhou Open 2025.
Jannik Sinner e il sostegno della fidanzata Laila Hasanovic (dopo le polemiche)
Nel corso della giornata di ieri, che ha visto Sinner impegnato agli ottavi di finale, la fidanzata Laila Hasanovic è apparsa per la prima volta in tribuna e ha conosciuto ufficialmente i genitori del campione altoatesino, mamma Siglinde e papà Hanspeter. Un incontro dunque molto importante, che arriva in un momento in cui Jannik ha decisamene bisogno di sostegno a seguito delle numerose polemiche nate dalla sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis con la Nazionale italiana. A relazione ormai ufficializzata, la presenza di Laila a Vienna non potrà che dare ancora più forza al tennista.
