Sinner-Brooksby oggi in diretta tv, terzo turno Wimbledon 2026: dove vederla, orario e perché Jannik è fuori dal Centrale Oggi venerdì 3 luglio 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP torna in campo, ma in quello centrale dell’All England Club: canale tv e streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner rincorre il sogno Wimbledon. Dopo la vittoria convincente (ma non del tutto) contro Borges, infatti, oggi venerdì 3 luglio 2026 il tennista altoatesino torna in campo per il terzo turno dello Slam londinese. Questa volta sul suo cammino Jannik troverà lo statunitense Jenson Brooksby. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Dove vedere Sinner-Brooksby in diretta tv e streaming (venerdì 3 luglio 2026): canale e orario

Dopo l’esordio con brivido e i segnali incoraggianti della vittoria al secondo turno, Jannik Sinner torna in campo per il terzo atto di Wimbledon. Oggi venerdì 3 luglio 2026, infatti, il tennista altoatesino affronterà il terzo turno nella 139esima edizione dello storico Slam londinese. Nel primo pomeriggio Jannik sfiderà Jenson Brooksby, statunitense classe 2000 attualmente numero 60 al mondo (nel 2022 il suo migliore piazzamento con la 33esima posizione nel ranking ATP). L’appuntamento è fissato per le 15:30 italiane, dopo la sfida tra Kasatkina e Osaka. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti su tutte le partite di Wimbledon: diretta tv quindi sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro.

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14:30 Sinner – Brooksby | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K), streaming disponibile su NOW e SkyGo

In attesa che il provvedimento dell’AGCOM che prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani (l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere), Tv8 trasmetterà in chiaro solo due match di Wimbledon, vale a dire la finale singolare femminile (in caso di presenza di un’italiana) il prossimo 11 luglio e la finale singolare maschile il prossimo 12 luglio.

Il mistero del Center Court per Jannik Sinner

Jannik Sinner non giocherà sul Campo Centrale nel suo match di terzo turno a Wimbledon contro lo statunitense Jenson Brooksby. Gli organizzatori, infatti, hanno programmato la sfida sul Campo numero 1, con inizio previsto non prima delle 15:30, dopo l’incontro femminile tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka. La scelta inattesa ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e fatto storcere il naso ai più. A ridimensionare le polemiche ci ha pensato anche Paolo Bertolucci, ricordando come si tratti di una prassi consolidata negli Slam. L’ex tennista ha sottolineato che i principali protagonisti del torneo come i numeri uno del ranking (e i precedenti non mancano, essendo già accaduto con Alcaraz e Djokovi) vengono normalmente spostati almeno una volta sul Campo 1, aggiungendo: "Tutti i big devono traslocare almeno una volta sul campo 1. Accade in tutte le prove slam. Non create problemi dove non ci sono". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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