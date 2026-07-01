Sinner-Borges oggi in tv, secondo turno Wimbledon 2026: dove vederla, orario e i due timori di Jannik Dopo l’esordio con brivido oggi mercoledì 1° luglio 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP torna in campo: canale tv e streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Secondo atto della scalata di Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo l’esordio con brivido, infatti, oggi mercoledì 1° luglio 2026 il tennista altoatesino torna in campo a Londra. Sulla sua strada, al secondo turno, Jannik troverà il porotghese Nuno Borges. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Dove vedere Sinner-Borges in diretta tv e streaming (mercoledì 1° luglio 2026): canale e orario

Dopo il debutto tutt’altro che in discesa contro Kecmanović (battuto solo in rimonta al quinto set), riparta la caccia di Jannik Sinner a uno storico bis in quel di Wimbledon. Oggi mercoledì 1° luglio 2026, infatti, il tennista altoatesino scenderà in campo per il secondo turno nella 139esima edizione dello storico Slam londinese. Nel primo pomeriggio al Center Court Jannik affronterà Nuno Borges, portoghese classe 1997 attualmente numero 48 al mondo (nel 2024 arrivò a toccare la 30esima posizione nel ranking ATP). L’appuntamento è fissato per le 14:30 italiane. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti su tutte le partite di Wimbledon: diretta tv quindi sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro.

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14:30 Sinner – Borges | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K), streaming disponibile su NOW e SkyGo

In attesa che il provvedimento dell’AGCOM che prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani (l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere), Tv8 trasmetterà in chiaro solo due match di Wimbledon, vale a dire la finale singolare femminile (in caso di presenza di un’italiana) il prossimo 11 luglio e la finale singolare maschile il prossimo 12 luglio.

Le due incognite per Jannik Sinner

Dopo il flop al Roland Garros – come detto – l’avventura di Jannik Sinner a Wimbledon sarà tutt’altro che una passeggiata, come dimostrato già dall’esordio con Kecmanović. In una partita complicata il tennista azzurro ha anche riportato un problema all’unghia del piede con cui dovrà fare i conti anche oggi (si spera il meno possibile). Il vero spauracchio della sfida di oggi contro Borges, tuttavia, sarà il meteo. La canicola europea ha infatti colpito anche Londra, dove oggi sono previste temperature poco sotto i 30 gradi. L’orario del match (14:30) non aiuterà Jannik, che già a fine maggio alzò bandiera bianca a Parigi al Roland Garros proprio per il caldo.

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