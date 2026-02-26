Sinner, blitz di Laila Hasanovic a Milano dopo le voci di crisi: cosa succede con Jannik
La modella danese è atterrata nel capoluogo lombardo per la Fashion Week. Potrebbe essere l'ultima occasione per un incontro con il fidanzato, in partenza per l'America.
Laila Hasanovic è atterrata a Milano. La modella danese, fidanzata da oltre un anno con Jannik Sinner, ha pubblicato nelle ultime ore alcune storie su Instagram che la ritraggono prima all’aeroporto e poi nel capoluogo lombardo. Un arrivo che non è passato inosservato, considerando il momento delicato che starebbe attraversando con Jannik, e l’agenda fittissima di impegni che nei prossimi mesi terrà lontani i due innamorati. Ecco perché, sperano i fan, un approdo in Italia per Laila potrebbe essere il preludio a un incontro con il tennista. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Sinner, il blitz di Laila a Milano dopo le voci di crisi
Il blitz di Laila Hasanovic a Milano è arrivato nel momento giusto. Nei prossimi giorni si aprirà la Fashion Week milanese, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della moda internazionale. La modella ha quindi tutte le ragioni professionali per essere in città in questo periodo. Ma c’è dell’altro. Perché Sinner è atteso a breve in Italia, prima di volare negli Stati Uniti per il torneo Masters 1000 di Indian Wells, uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica 2026. La finestra temporale per un incontro tra i due è quindi strettissima: qualche giorno ancora, in cui i rispettivi calendari potrebbero coincidere, prima che le distanze tornino a farsi proibitive.
Il problema di fondo, tra Jannik e Laila, è però noto e difficile da risolvere. Le loro vite professionali proseguono a ritmi forsennati, su binari paralleli che raramente si incontrano. E mentre lui gira il mondo inseguendo tornei, lei si muove tra sfilate, campagne fotografiche e impegni con sponsor vari in giro per l’Europa.
Le ultime occasioni di una renunion tra i due risalgono a inizio febbraio, quando Laila era volata a Doha per raggiungere Jannik impegnato nel torneo in Qatar. Un gesto che aveva fatto apparire la coppia più solida di quanto certe voci lasciassero intendere. Ma da allora, i due non sono più stati fotografati insieme, e i social di entrambi raccontano vite separate, senza quasi punti di contatto visibili.
Le voci di crisi tra Jannik e Laila
Da mesi circolano indiscrezioni su una possibile crisi sentimentale tra il tennista altoatesino e la modella. Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, dato che entrambi sono riservati e non hanno mai commentato pubblicamente i pettegolezzi. Eppure il terreno fertile per le speculazioni non manca. Una relazione costruita tra continenti diversi, agende inconciliabili e una popolarità crescente richiede un impegno fuori dal comune, e non sempre basta. Che Laila sia a Milano in questo momento, poi, potrebbe significare molte cose. Potrebbe anche essere una semplice coincidenza professionale dettata dalla Fashion Week. Ma quale che sia la verità, difficilmente filtrerà per bocca dei diretti interessati.
