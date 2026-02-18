Trova nel Magazine
Sinner, Laila Hasanovic spiazza tutti a Doha: il gesto per Jannik e l’anello che cancella la crisi

La modella danese raggiunge il tennista in Qatar dopo l’assenza agli Australian Open: presenza nel box, sorriso e un dettaglio che non passa inosservato.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic
Mediaset Infinity

Contrordine: l’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic va a gonfie vele. Dopo settimane di rumors insistenti su una possibile crisi di coppia, alimentati anche dall’assenza della modella agli Australian Open, a mettere a tacere ogni voce ci ha pensato proprio Laila, volata a Doha per sostenere il suo fidanzato.

Jannik Sinner, Laila Hasanovic appare a Doha: altro che crisi

La mancata trasferta australiana di Laila non era dovuta a un periodo di distacco da Jannik, come qualcuno aveva insinuato, ma semplicemente ai suoi impegni professionali. Nel mese di gennaio, infatti, è stata ingaggiata da noti brand della moda per sfilare sulle passerelle della Parigi Fashion Week e della Copenaghen Fashion Week, ulteriore conferma di una popolarità internazionale in costante crescita. La sua agenda fitta di appuntamenti non le aveva dunque permesso di raggiungere Melbourne, ma questo non aveva nulla a che vedere con presunti problemi sentimentali.

La modella danese, però, è finalmente riuscita a ritagliarsi qualche giorno libero per volare a Doha e tifare per il fidanzato nel match di primo turno contro Tomas Machac. Laila è stata avvistata sorridente nel box dell’azzurro, al fianco dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, proprio come era accaduto durante le ATP Finals 2025 di Torino. Una presenza discreta ma significativa, che ha immediatamente attirato l’attenzione di tifosi e fotografi.

Laila Hasanovic e l’anello extra lusso (da Jannik?)

I più attenti hanno anche notato un dettaglio interessante: il vistoso anello al dito medio della mano sinistra della modella. Un particolare che ha acceso la curiosità dei fan, anche se al momento non c’è alcuna conferma su un possibile significato simbolico. Di certo, però, le immagini arrivate dal Qatar sembrano raccontare di una coppia affiatata e serena.

Niente crisi, dunque. Tra Jannik e Laila l’amore prosegue senza intoppi e lei resterà ancora qualche giorno a Doha per sostenerlo nel torneo e, perché no, concedersi anche un po’ di meritato relax dopo settimane intense di lavoro. Proprio ieri, ad esempio, Hasanovic ha trascorso qualche ora di svago insieme a Emilia Bte, modella tedesca da oltre un milione di follower su Instagram, mentre Sinner era impegnato nel consueto allenamento quotidiano con il suo team. Un equilibrio tra carriera e vita privata che, almeno per ora, sembra funzionare alla perfezione.

Programmi

