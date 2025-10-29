Sinner-Bergs oggi in TV, Masters 1000 Parigi: dove vederla in TV e in chiaro, orario, la figuraccia di Alcaraz Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il tennista altoatesino debutta in Francia e può puntare al numero 1 nel ranking dopo la sconfitta del rivale: canale e streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner torna a puntare la vetta del ranking. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, il tennista altoatesino numero 2 al mondo debutta a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Dopo il trionfo di Vienna, nel pomeriggio Jannik se la vedrà con Zizou Bergs nel secondo turno del torneo che, dopo l’inattesa sconfitta di Carlos Alcaraz ieri, in caso di vittoria può ridargli il primo posto del ranking ATP. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Bergs: dove vederla oggi in diretta tv e streaming (mercoledì 29 ottobre)

Jannik Sinner torna in campo e debutta a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, sul campo centrale dell’impianto della Defense Arena il tennista altoatesino affronterà Zizou Bergs. Il match del secondo turno del torneo sarà visibile in esclusiva su Sky. Sarà dunque possibile seguire Sinner-Bergs in diretta tv sui canali Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Non è prevista la trasmissione in chiaro. Orario d’inizio previsto non prima delle ore 14:00, ma non sono da escludere slittamenti.

Paris Masters 2025, la grande occasione di Jannik per tornare numero 1

Con il trionfo nell’ATP 500 di Vienna è ricominciata la corsa di Jannik Sinner alla riconquista della vetta del ranking mondiale. Nella partita d’esordio del secondo turno – come detto – il tennista altoatesino numero 2 al mondo se la vedrà con Zizou Bergs, attualmente numero 41 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti e si tratta dunque del primo faccia a faccia: quel che è certo è che il belga è reduce dalla sua migliore stagione in carriera con ben due finali ATP. Con la clamorosa sconfitta di ieri del ‘rivale’ Carlos Alcaraz, eliminato subito da Parigi dopo avere perso con l’inglese Norrie, Jannik ha la possibilità di mettere nel mirino il primo posto del ranking. Lo spagnolo dista infatti solamente 740 lunghezze: se dovesse trionfare a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 Sinner tornerebbe numero uno al mondo.

