Sinner, altra beffa dopo il ritiro a Shanghai: Jannik si ferma, ma Laila Hasonovich non c’è Brutta settimana per Jannik Sinner, fuori dal torneo per un infortunio, si troverà a dover anche trascorrere il recupero da solo, lontano dalla fidanzata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Doveva essere il torneo del rilancio, quello in cui Jannik Sinner avrebbe potuto ritrovare continuità e fiducia dopo le ultime settimane altalenanti. Invece, Shanghai gli ha riservato una delle pagine più amare della sua stagione. Una sconfitta arrivata non tanto per demerito tecnico, quanto per un improvviso cedimento fisico che lo ha costretto al ritiro, lasciandolo con più domande che certezze.

Jannik Sinner: il ritiro in Cina e la beffa

Sinner ha dovuto abbandonare il torneo per colpa di crampi, un problema fisico che, secondo il regolamento, non rientra tra quelli coperti dal medical timeout. Una beffa difficile da digerire per un atleta che stava provando a stringere i denti, ma che ha dovuto arrendersi senza la possibilità di ricevere l’assistenza necessaria. Le telecamere hanno mostrato il suo angolo sempre più preoccupato: coach Vagnozzi, il preparatore Ferrara e il fisioterapista Resnicoff, tutti con lo sguardo fisso sul campo, impotenti davanti a un fisico che, dopo settimane intense tra New York e l’Asia, ha semplicemente detto basta. Il caldo e l’umidità di Shanghai hanno fatto il resto, portando Sinner a gettare la spugna dopo appena due partite, rinunciando alla speranza di confermare il titolo vinto lo scorso anno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una settimana di stop e una distanza che pesa dalla fidanzata Laila Hasanovich

Le prime valutazioni parlano di uno stop di circa una settimana, il tempo necessario per recuperare energie e tornare in campo. Ma il riposo, stavolta, non avrà il sapore leggero di una vacanza. La sua compagna, la modella Laila Hasanovich, sarà infatti impegnata con le Fashion Week europee, divisa tra shooting, passerelle e appuntamenti mondani. Negli ultimi mesi, la relazione tra i due aveva attirato l’attenzione di molti, complici gli scatti eleganti e i momenti condivisi lontano dal campo. Laila, che ha sempre preferito mantenere un profilo discreto, è oggi una delle modelle più richieste e seguite del suo ambiente ed è reduce da alcuni giorni trascorsi a Ibiza per questioni di lavoro. Il legame con Sinner l’ha portata al centro dell’interesse mediatico, ma la sua carriera sta viaggiando su binari solidi anche da sola.

Jannik Sinner, i prossimi impegni

Intanto lo staff di Sinner si è messo al lavoro per capire come gestire i prossimi impegni, perché il calendario non lascia spazio a troppe soste. Il tennista tornerà in campo per il Six Kings Slam di Riad, dove affronterà Tsitsipas il 15 ottobre, poi sarà la volta dell’ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre) e del Masters 1000 di Parigi, in partenza il 27. A chiudere la stagione, le ATP Finals di Torino dal 9 novembre, con ancora qualche incertezza sulle Finals di Davis a Bologna.

Shanghai, insomma, gli lascia addosso un sapore amaro, ma anche la consapevolezza di quanto ogni dettaglio conti in una stagione così lunga e logorante. Una settimana di pausa, una fidanzata lontana e un’agenda già pronta a ripartire: per Jannik Sinner, è solo un altro passaggio obbligato prima dei prossimi traguardi.

Potrebbe interessarti anche