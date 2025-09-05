Sinner-Auger Aliassime stasera in TV va in onda anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e l’altra sfida Alcaraz-Djokovic
Il campione italiano scenderà in campo per la semifinale degli US Open nella notte tra venerdì e sabato. Prima, in serata, atteso lo scontro tra Novak e Carlos. Ecco i dettagli.
Si avvicina il momento della verità per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, dopo aver superato brillantemente Musetti nei quarti, questa notte dovrà superare il Felix Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open. Anche stavolta l’orario sarà proibitivo per i fan italiani, ma quantomeno sarà possibile seguire il match anche in chiaro e gratuitamente. Mentre l’altra semifinale, quella tra Alcaraz e Djokovic, verrà trasmessa nella serata di oggi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.
US Open, Sinner e Aliassime si sfidano per un posto in finale
Rullo di tamburi per la semifinale più attesa dai tifosi italiani. Jannik Sinner si appresta ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime agli US Open, e come è accaduto nel caso del derby con Musetti, il match inizierà nella tarda nottata italiana. Tra i due contendenti, il più quotato per la vittoria è senza dubbio il numero 1 al mondo Sinner, anche se non vanno sottovalutate le ‘armi’ di Aliassime, giocatore solido e veloce sul cemento. E poi c’è da tenere a mente i precedenti tra i due: solo tre incontri, con un parziale di 2-1 in favore del canadese. Ma l’ultima sfida tra i due è stata vinta nettamente da Jannik, solo qualche settimana fa nel Masters 1000 di Cincinnati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dove e quando vedere Sinner-Aliassime stasera in tv e streaming (venerdì 5 settembre 2025)
Per chi ha intenzione di fare le ore piccole, la partita tra Jannik Sinner e Auger-Aliassime sarà trasmessa nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre. Il match dovrebbe iniziare alle 19 americane, quindi all’1 in Italia. Sarà visibile non solo sui canali Sky Sport, ma anche in diretta tv in chiaro (e gratuitamente) su Super Tennis, canale 64 del digitale terrestre. L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su SuperTenniX.
Alcaraz-Djokovic, dove vedere la sfida in tv
Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il tennista spagnolo è reduce da una vittoria facile ai quarti sul ceco Jiri Lehecka, mentre il serbo ha trionfato convincendo contro l’americano Taylor Fritz (numero 4 al mondo). Ora ai due campioni toccherà una sfida titanica, che promette di durare a lungo e regalare parecchio spettacolo. L’incontro è atteso per oggi, venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 21. Anche in questo caso, sarà possibile seguire la partita sia su Sky Sport, per gli abbonati, che in chiaro su SuperTennis. Ma anche in modalità streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. Non resta che prendere i pop-corn e mettersi comodi.
Potrebbe interessarti anche
Sinner–Auger Aliassime in diretta tv, semifinale US Open: dove vederla e la beffa dell’orario
Dopo avere vinto il derby azzurro contro Musetti domani venerdì 5 settembre il numer...
Sinner vs Auger-Aliassime, oggi i quarti di finale all’ATP di Cincinnati: dove vederla in tv e il dubbio sull'orario
Grande ritorno in campo per il campione altoatesino dopo la vittoria contro il franc...
Sinner domina ma gli haters non ci stanno, l’attacco social: “Il numero uno più noioso al mondo”
La vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti ha alimentato le critiche di alcuni ute...
Sinner-Musetti stasera in TV si vede anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e la polemica sull’orario
Il big match tra i due campioni azzurri andrà in onda da New York nella notte di ogg...
Sinner, stasera la sfida ad Alcaraz (con una nuova compagna all’orizzonte): rimane numero 1 al mondo se…
Il tennista altoatesino è pronto per la finale di Cincinnati, dove la sfida al campi...
Sinner-Atmane oggi in diretta tv, semifinale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la provocazione del francese
Ecco dove seguire la semifinale del nostro numero uno italiano e star mondiale: dai ...
Sinner-Musetti in diretta tv, quarti Us Open: dove vedere il derby italiano, a che ora giocano
Dopo avere superato Bublik e Munar, gli azzurri numero uno e numero 10 al mondo si g...
Sinner, la verità sul ritiro (e il futuro): la grande rinuncia e la vetta del ranking a rischio. Quando lo rivedremo in tv
Il tennista altoatesino è stato costretto a dare forfait nella finale di Cincinnati,...