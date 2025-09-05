Trova nel Magazine
Sinner-Auger Aliassime stasera in TV va in onda anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e l’altra sfida Alcaraz-Djokovic  

Il campione italiano scenderà in campo per la semifinale degli US Open nella notte tra venerdì e sabato. Prima, in serata, atteso lo scontro tra Novak e Carlos. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si avvicina il momento della verità per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, dopo aver superato brillantemente Musetti nei quarti, questa notte dovrà superare il Felix Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open. Anche stavolta l’orario sarà proibitivo per i fan italiani, ma quantomeno sarà possibile seguire il match anche in chiaro e gratuitamente. Mentre l’altra semifinale, quella tra Alcaraz e Djokovic, verrà trasmessa nella serata di oggi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

US Open, Sinner e Aliassime si sfidano per un posto in finale

Rullo di tamburi per la semifinale più attesa dai tifosi italiani. Jannik Sinner si appresta ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime agli US Open, e come è accaduto nel caso del derby con Musetti, il match inizierà nella tarda nottata italiana. Tra i due contendenti, il più quotato per la vittoria è senza dubbio il numero 1 al mondo Sinner, anche se non vanno sottovalutate le ‘armi’ di Aliassime, giocatore solido e veloce sul cemento. E poi c’è da tenere a mente i precedenti tra i due: solo tre incontri, con un parziale di 2-1 in favore del canadese. Ma l’ultima sfida tra i due è stata vinta nettamente da Jannik, solo qualche settimana fa nel Masters 1000 di Cincinnati.

Dove e quando vedere Sinner-Aliassime stasera in tv e streaming (venerdì 5 settembre 2025)

Per chi ha intenzione di fare le ore piccole, la partita tra Jannik Sinner e Auger-Aliassime sarà trasmessa nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre. Il match dovrebbe iniziare alle 19 americane, quindi all’1 in Italia. Sarà visibile non solo sui canali Sky Sport, ma anche in diretta tv in chiaro (e gratuitamente) su Super Tennis, canale 64 del digitale terrestre. L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su SuperTenniX.

Alcaraz-Djokovic, dove vedere la sfida in tv

Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il tennista spagnolo è reduce da una vittoria facile ai quarti sul ceco Jiri Lehecka, mentre il serbo ha trionfato convincendo contro l’americano Taylor Fritz (numero 4 al mondo). Ora ai due campioni toccherà una sfida titanica, che promette di durare a lungo e regalare parecchio spettacolo. L’incontro è atteso per oggi, venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 21. Anche in questo caso, sarà possibile seguire la partita sia su Sky Sport, per gli abbonati, che in chiaro su SuperTennis. Ma anche in modalità streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. Non resta che prendere i pop-corn e mettersi comodi.

