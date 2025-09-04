Trova nel Magazine
Sinner–Auger Aliassime in diretta tv, semifinale US Open: dove vederla in chiaro e la beffa dell’orario

Dopo avere vinto il derby azzurro contro Musetti domani venerdì 5 settembre il numero 1 al mondo punta alla finale di New York contro il canadese: i precedenti

Jannik Sinner mette nel mirino il bottino pieno. Dopo essersi aggiudicato il derby azzurro contro Lorenzo Musetti ai quarti, infatti, il numero uno al mondo punta alla finale degli US Open e domani venerdì 5 settembre 2025 se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime. La sfida con il canadese (numero 25 nel ranking ATP) in semifinale non sarà semplice, anche considerati i precedenti. Scopriamo tutte le informazioni e i dettagli sul match, dal dove al quando vederlo.

US Open, Jannik Sinner contro Félix Auger-Aliassime: la semifinale

Dopo avere vinto il derby azzurro contro Lorenzo Musetti (6-1 6-4 6-2 il risultato), Jannik Sinner punta ora all’alloro massimo. "Jannik ha strameritato e gli auguro a questo punto di andare a vincere il torneo e difendere il titolo" ha dichiarato Musetti in conferenza stampa, augurando al collega e connazionale di fare doppietta agli US Open dopo la vittoria dello scorso anno e di difendere la testa di serie numero 1 del ranking ATP dall’assalto di Carlos Alcaraz, che in semifinale se la vedrà con Novak Djoković.

Per Jannik Sinner, invece, il penultimo ‘ostacolo’ sarà invece Félix Auger-Aliassime: "Ha ottenuto delle grandi vittorie, quindi una grande iniezione di fiducia per lui (…) Tutto può succedere. Dal mio punto di vista, cerco sempre di guardarmi allo specchio e sono molto felice di essere di nuovo in semifinale di uno Slam". Numero 25 al mondo, il canadese ha superato l’australiano Alex De Minaur (numero 8) ai quarti. Auger-Aliassime è uno dei pochi a vantare un parziale positivo contro Sinner, dal momento che i due si sono affrontati tre volte in passato e il bilancio dice 2-1 per il canadese. Nell’ultima sfida andata in scena lo scorso agosto (ai quarti di finale di Cincinnati), però, Jannik ha giganteggiato con un 6-0 6-2. "Cosa dire del gioco di Jannik? A volte è intoccabile" ha ammesso Auger-Aliassime in conferenza stampa, promettendo di concentrarsi su sé stesso.

Quando e dove vedere Sinner–Auger-Aliassime in tv e in streaming (venerdì 5 settembre 2025)

La semifinale degli US Open tra Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime andrà in scena venerdì 5 settembre 2025. Il match tra l’altoatesino e il canadese si disputerà nella sessione serale e sarà il terzo in ordine di gioco all’Arhur Ashe Stadium di New York. L’evento inizierà alle 19 locali (l’1 di notte italiana) e gli organizzatori hanno ovviamente voluto tenersi la semifinale come ‘piatto forte’ della serata, motivo per cui la sfida tra Sinner e Auger-Aliassime si terrà a notte fonda in Italia.

Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su SuperTennisTv (canale 64 del DT), che garantisce la copertura gratuita degli US Open 2025. Streaming live disponibile sulla piattaforma OTT SupertenniX, dove saranno visibili anche gli altri match oltre a quello in diretta sul canale. Anche Sky trasmetterà il la semifinale tra Sinner e Auger-Aliassime: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

